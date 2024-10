Az aradi vértanúk tiszteletére rendezett megemlékezésre érkezőkkel népesült be a református templomkert Tégláson. A város vezetése mellett civil szervezetek, intézmények, egyesületek helyezték el az emlékezés koszorúit a történelmi kopjafán. Mint minden évben, idén is név szerint megemlékeztek a 14 kivégzett hősről, valamint Szabó Csaba polgármester beszédében hangsúlyozta, hogy az orosz-ukrán háború itt van néhány száz kilométerre tőlünk. Nem feledhetjük el, hogy a béke nem természetes.

A kopjafánál emlékeztek meg az aradi vértanúkról

Forrás: Barna Szilvia-archív

A városvezető emlékeztetett, hogy kárpátaljai testvérvárosuk polgármestere éppen egy hónapja mondta el beszédében itt náluk, hogy a sorköteles korú férfiakat Ukrajnában viszik a frontra.

A megemlékezésen részt vevő iskolások tanulságképp vihették magukkal, hogy nekünk nem kell attól félni, hogy viszik a 18 éves fiataljainkat a frontra, mert békés környezetben élünk. Az iskolásoknak Magyarországon a legnagyobb gondja nem az, hogy viszik őket a frontra, hanem, hogy Magyarország Kormányától tabletet vagy laptopot kapjanak, míg Kárpátalján fegyveroktatási tanóra van az iskolában, az áramszünet mindennapos, az ivóvíz pedig ritka kincs. A szabadságharc hősei a ma élőkért is küzdöttek, ezt a jólétet, amiben ma is élünk, nekik is köszönhetjük.

Szabó Csaba utalt rá, hogy Téglás városának is változtatni kellett, meg kellett húzni a nadrágszíjat, a legszükségesebb elemi szükségletekre kell koncentrálni, ésszerűsíteni kell a kiadásaikat. – Van mit tanulni elődeinktől és kárpátaljai testvérvárosunktól e tekintetben is. Régen más volt a fontossági sorrend az emberek életében.

Koszorúkkal rótták le a tiszteletüket

Forrás: Barna Szilvia-archív

Végül a város első embere rámutatott, hogy az aradi vértanúk példaadása, a hazaszeretete, az összefogásuk és az igaz ügybe vetett hitük mindenkor erőt, mércét ad és tart nekünk.

– Az Aradon kivégzettek társadalmi, nyelvi és vallási különbözőségeik ellenére össze tudtak fogni, és együtt harcoltak a szabad, független, polgári Magyarországért.

Csősz Réka 8.a osztályos tanuló szavalattal működött közre a megemlékezésen.