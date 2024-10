Tóth Sándor korábbi polgármester a szavazatok 41,08 százalékát kapta

– Rövidtávon a falu stabilitásának visszaállítása, hosszútávon pedig a stabilitás megtartása szerepel a programomban. De nézzük részleteiben – vázolta a tervezett tevékenységeit az új polgármester.

Fejleszteni kell az infrastruktúrát, utakat kell építeni és javítani, fenntartható munkahelyeket teremteni. Van egy próbaüzemen túl lévő, átadott, de nem termelő tejfeldolgozónk. Ezt be kell indítani, és úgy menedzselni, hogy a helyieknek hosszútávon tudjon munkát adni, a falut és a környéket pedig lássa el jó minőségű termékekkel.

Álmosd Érmellék kistáj részét képezi. A kistáj érdekessége, hogy átnyúlik Románia területére – olyan települések találhatóak meg itt, mint Sződemeter, Bihardiószeg. Ezen települések meghatározó szerepet töltenek be Álmosd történetében, ezért fontosnak tartom a jó kapcsolat ápolását, a hagyományok őrzése szempontjából és a későbbi gazdasági kapcsolat kialakítása céljából. Nagyon fontos, hogy közösséggé kovácsoljuk Álmosd lakosait. Ebben egyik fontos eszköz a sport. Felvettem a kapcsolatot Haja János, a Létavértes SC'97 világbajnoki ezüstérmes dzsúdó edzőjével, aki hamarosan elindítja falunkban ezt a küzdősportot. A civil szervezetekre is lehet támaszkodni. A polgárőrséget, tűzoltóságot fejleszteni kell. Az utóbbiaknál a képzésekbe, eszközbeszerzésekbe, azok karbantartásába jómagam is besegítek. Közel 30 éve kaptunk egy tűzoltókocsit Hollandiából, annak üzemképesebbé tétele is része lesz a munkának, kisebb nagyobb javításokat szükséges eszközölni rajta. És persze arról sem szabad megfeledkezni, hogy Álmosd a múzeumok faluja, köztük a legismertebb a Kölcsey-ház. Ezeket infrastrukturálisan továbbfejlesztve, megfelelő reklámokkal még inkább vonzóvá lehet tenni. Elgondolásomban az interaktív múzeumok jelennek meg, úgy, hogy a látogató kicsit belecsöppenne az adott kiállítás miliőjébe. Ezáltal, véleményem szerint, vonzóbbá, izgalmasabbá tehetném a látogatók számára a múzeumokat – fogalmazott Baranya Zsolt János, aki a képviselő-testületről elmondta, mind a hat taggal jó kapcsolatban van.