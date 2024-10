A Debreceni Dózsa György Általános Iskolában szeptember 30. és október 4. között zajlottak az Állatvédelmi Témahét eseményei – tudatta portálunkkal az intézmény. Mint írják, a témahét első programja a Mancsok és Paták Terápiás Egyesület szervezésében valósult meg, a leukémiával küzdő gyermekeket támogató Leukémiás Gyermekekért Alapítvány jótékonysági sétája illetve futása volt.

Állatok Világnapja a Dózsában

Forrás: Debreceni Dózsa György Általános Iskola

A hét folyamán játékos formákban, változatos tevékenységekben valósították meg az ismeretek bővítését, ráadásul adományokat is gyűjthettek, hatalmas mennyiségű kutyaeledelt és rengeteg takarót gyűjtöttek össze a gyerekek a hajdúböszörményi Pacsi Kutyamenhely Alapítvány menhelyi kutyáinak.

A témahét során számos más programom is részt vettek a gyermekek, a kézműves foglalkozások során fantasztikus alkotások készültek, amelyek az iskolát is díszítették. Jelképes módon, a tanulókat a plüssállataik is elkísérték az iskolába: velük mozogtak, sportoltak, tanultak. Olyannyira az állatok kerülteka figyelem középpontjába, hogy nagyon sokan a hét folyamán állatfigurás pólóban, pulcsiban, vagy állatos esernyővel érkeztek az iskolába.

Az inkluzív nevelésben részesülő gyerekek állatasszisztált foglalkozáson is részt vehettek.

Az október 4-én, az Állatok világnapján megrendezett diákönkormányzati napot az Állatvédelmi Témahét zárásának szentelték. Ezen a napon kutyás bemutatót tartott a Hajdú Speciális Mentőszolgálat, a Sansz Alapítvány, a Mancsok és Paták Terápiás Egyesület Bulltanya. A gyerekek is megosztották egymással tudásukat a felelős állattartásról, szem előtt tartva annak tíz aranyszabályát.