Harcok az Alföldért címmel tartottak konferenciát a Magyar Nemzeti Leváltár Hajdú-Bihar Vármegyei Levéltárának debreceni székházában október 15-én. A Honvéd Hagyományőrző Egyesülettel és a Doni Bajtársi és Kegyeleti Szövetséggel közös rendezvény témája az 1944 őszének magyarországi harci eseményei, köztük az alföldi páncéloscsata, amit hortobágyi páncéloscsata és debreceni páncéloscsata néven is ismerhetünk.

Szendiné dr. Orvos Erzsébet köszöntötte az alföldi páncéloscsata évfordulója alkalmából szervezett konferencia résztvevőit

Forrás: Bekecs Sándor

Szendiné dr. Orvos Erzsébet, a vármegyei levéltár igazgatója köszöntőjében elmondta, az idén ősszel indult „80 éve történt” az 1944–1945. év magyar hadieseményeiről konferenciasorozat második állomása most Debrecen.

– 2015 óta szorosan együttműködünk a Kossuth Laktanya könyvtárával, melynek eredményeit mutatják be a különböző konferenciák és kiállítások, illetve megjelent könyvek. Fontos dokumentumokkal segítettük katonai a temetők rekonstrukcióit – idézte fel.

Fontos projektünk volt a hadifogolykartonok feldolgozása és digitálizálása is, melyek iránt országszerte nagy az érdeklődés. Sajnos nincs olyan család, amely ne lett volna érintett a második világháború kapcsán. Ezzel az együttműködéssel a teljes magyar társadalmat meg tudtuk szólítani

– emelte ki Szendiné dr. Orvos Erzsébet

Az alföldi páncéloscsata következményeit is bemutatták

Lévai Miklós nyugállományú alezredes, a Honvéd Hagyományőrző Egyesület területi szervezetének elnöke köszöntőjében bemutatta, a konferenciasorozat célja, hogy az ezeréves határtól egészen a nyugati határig kövesse nyomon az eseményeket. Újszerűségét az adja, hogy nemcsak virtuálisan, de térben is időben is „mozognak” az előadások, ezért tartják most, az alföldi páncéloscsata 80. évfordulójához közel a debreceni konferenciát.

Lévai Miklós nyugállományú alezredes, a Honvéd Hagyományőrző Egyesület elnöke

Forrás: Bekecs Sándor

Az eseményen 6 előadást hallhattak az érdeklődők többek között a Debreceni Egyetem oktatóitól, kutatóitól, a hajdú-bihari levéltár munkatársaitól, illetve helytörténeti kutatóktól, hadtörténészektől.