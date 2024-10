Ábrahám László (középen) a HBKIK életműdíját vehette át szeptemberben. Az ünnepségen Miklóssy Ferenc kamarai elnök és Skultéti Éva főtitkár mondott köszöntőt

Forrás: HBKIK, Sensirion Hungary Kft.

A rengeteg kitüntetés közül arra a legbüszkébb, amit még Nagykőrösön az Arany János Gimnáziumban kapott mint legjobb matekos-fizikus. – Az első díj az volt, hogy egy serlegre fölvésték a nevemet, a második helyezettnek pedig adtak 500 forintot. Én éppen motorkerékpárra gyűjtöttem, lett volna helye a pénznek, ezért egy kicsit lógott is az orrom. Utána a tanárom hívta fel rá a figyelmemet, hogy nem jól értékelem a helyzetet: hol lesz évtizedek múlva az az pénz, a nevem viszont még mindig ott lesz a serlegen. Igaza volt, ott van – osztotta meg, és megnyugtatott, hogy a motort is megvette később. Hangsúlyozta, bár tele vannak díjakkal a polcai, pályafutása alatt soha nem az elismerések begyűjtése motiválta.

Nekem csak volt a célom, hogy a saját meggyőződésem szerint menjek előre: ez néha szembeszéllel, néha hátszéllel ment. Mindig őszintén elmondtam, mit akarok, és mi vezérel: a közjó érdekeit és a hosszútávú gondolkodást szoktam szem előtt tartani

– avatott be.

Példamutató tevékenységeit a kamara is kiemelte, de vajon Ábrahám László kitől tanult, honnan merített erőt? – kérdeztük. – Nem tudok egy valakit kiemelni, de nagyon sokan segítettek. A tanáraimtól már az általános iskolától kezdve rengeteget kaptam, néha a fejemre is az osztálynaplóval – jegyezte meg. Az édesapja kitartását szintén meghatározónak tartotta: – Reggel fél 8-kor kezdett dolgozni az sztk-ban, hazajött ebédelni, majd délután 4-kor kezdte a maszek rendelést, és az tartott, amíg tartott: hol este 9-ig, hol éjfélig, de kellett ahhoz, hogy megéljen a család 5 gyerekkel. Igencsak fölfaltunk mindent, de mind kaptunk egy diplomát, ami többet ért, mintha egy autót ajándékoztak volna – osztotta meg.

A hózentróger, és ami mögötte van

Életének legembertpróbálóbb időszakáról is nyíltan beszélt: 2004-ben közölték vele, hogy rákos daganata van.

Szerintem ilyenkor mindenkinek az az első gondolata, hogy vajon miért pont én kaptam ezt a csomagot. Aztán úgy voltam vele, hogy menjünk a betegséggel szembe, csináljunk meg a gyógyulás érdekében mindent, amit lehet

– mondta. Felidézte, sokadik vizsgálatra találták meg, hogy mi is a baj, utána pedig arról ment a vita, hogyan gyógyítsák. – Akkoriban éppen az NI parkolóját építettük, és én úgy gondoltam, hogy ha a parkoló építtetésére 3 ajánlatot kérek be a kivitelezőktől, akkor az egészségemmel kapcsolatban is így járok el. Több dokihoz is elmentem, és volt olyan lehetőség, amellyel ma egy egészen más, sokkal korlátozottabb életet élhetnék. Volt, aki azt mondta, hogy az életemet kockáztatom, ha nem az utóbbit választom, én azonban azt válaszoltam, hogy ez az én életem, és az én döntésem – és végül jól döntöttem – jelentette ki.