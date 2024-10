Idén több 100 éves, vagy annál is idősebb szépkorút köszöntöttünk Debrecenben. Gondolunk itt a 101 éves Balogh Dénesné Erzsike nénire, vagy a szintén 101 éves Károlyi Pál bácsira; a száz fölöttiek táborát most Szabó Sándor Istvánné Magdolna bővíti. A 100 éves Magdi néni október 5-én töltötte be a kerek százat, és kedden délelőtt köszöntötte őt a Haon a debreceni otthonában. A találkozón jelen volt Barcza Dániel megválasztott önkormányzati képviselő és Tóth-Vanka Judit, a polgármesteri hivatal szociális osztályának munkatársa. Ottjártunkkor megtudtuk, az ünnepelt Hajdúszoboszlón született, viszont már gyerekként, 7 éves korában Debrecenbe költözött családjával. Nyolcan voltak testvérek, 5 lány és 3 fiú, de már csak ő él népes családjából.

A 100 éves Magdi nénit születésnapján Barcza Dániel megválasztott önkormányzati képviselő is felköszöntötte

Jó egészségnek örvend a 100 éves Magdi néni

A 100 éves Magdi néni korához képest nagyon jó egészségnek örvend, és a humora is a helyén van. Egy mosolygós, kedves asszonyt ismerhettünk meg a személyében, akinek két fia született, de már sajnos csak egyikük él, aki rendszeresen látogatja és segíti a szépkorút. Magdi néni 20 éves volt, amikor férjével egy tánciskolában megismerkedett. Elég hamar egymásba szeretettek, és egészen férje haláláig nagyon jó házasságban éltek.

25 éve ment el a férjem, férfiszabóként dolgozott. Öltönyöket, nekem blézereket készített, nagyon szép munkája volt. Mindig büszke voltam rá

– idézte fel Magdi néni, aki hosszú évtizedeken át a Debreceni Ruhagyárban tevékenykedett. Mindemellett sokat kézimunkázott otthon, egy-egy párnahuzatot, terítőt nekünk is megmutatott.

– Nem szeretek unatkozni, mindig csinálok valamit. Igaz, a boltba már nem járok le, a fiam vásárol be nekem, de egyébként a mai napig nem hagytam el magam. Hiába hordják nekem az ebédet, az nem olyan, mint az én főztöm, szóval sokszor inkább megcsinálom magamnak, amit megkívánok. Rendszeresen főzök húslevest, amibe sok zöldséget teszek, és persze velős csontot. Főzelékeket is szoktam csinálni, hozzá pedig fasírtot, vagy rántott húst. Tegnap például rizses kolbászos lecsót készítettem, azt is nagyon szeretem – sorolta a 100 éves Magdi néni. Hozzátette, főz, most, takarít, az otthoni teendőkben nem kéri mások segítségét. A mai napig szeret olvasni, de szabadidejében (amiből valljuk be, elég sok van) szívesen tévézik.