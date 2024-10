Szekrényesi Jánosné Gizella október 29-én töltötte be 100. életévét, Görbeháza legidősebb lakója. A jeles ünnepnapon Magyar Sándor polgármester és a képviselő-testület tagjai is felköszöntötték kedden délután otthonában az idős asszonyt. Gizike néniről megtudtuk, 5 testvére volt, két fiú és három lány. Sokat kellett nélkülözniük, szerényen, mégis vidáman éltek, nagyon szerették egymást a testvéreivel. Polgáron született, azonban 1925-ben Görbeházára költözött a családjával. Gizike néninél talán senki nem élt több évet Görbeházán, hiszen az ünnepelt elmondhatja magáról, 99 éve ugyanazon a településen él, ami valljuk be, igencsak ritka manapság. – A négy elemi után summásként dolgoztam, később ugyanezt űztem a TSZ-ben. 20 éves voltam, amikor 1944-ben elérte a háborús front a térséget, azt is sikerült nagyobb baj nélkül átvészelnünk. 1946-ban kötöttem házasságot férjemmel, 1948-ban építkeztünk arra a portára, ahol a mai napig élek. Tíz évvel a nyugdíjba vonulásom előtt a vendéglátóiparban helyezkedtem el – fogalmazott a Haonnak a 100 éves Gizike néni.

A 100 éves Gizike nénit otthonában köszöntötte fel Magyar Sándor polgármester és a képviselő-testület tagjai

Forrás: Tamás Nándor-archív

A 100 éves Gizike néni a régi paraszti ételeket szereti

Aarra a kérdésünkre, hogyan éli manapság a mindennapjait, úgy fogalmazott: „eltipegek-tapogok”.

Szeretek beszélgetni, s bár a szemem miatt már nem látom igazán a tévét, de hallgatni azért szoktam

– jegyezte meg. Rámutatott, azt sajnálja, hogy évek óta nem tud már olvasni a rövidlátása miatt. A 100 éves a régi paraszti ételeket szereti ma is: többnyire a tésztaféléket, és kedveli a habartokat, valamint az édességet. A húsért nem nagyon van oda.

Mi a hosszú élet titka?

Természetesen rákérdeztünk a hosszú élet titkára is Gizike néninél, és azt mondta, talán az a titok, hogy mindig tervezett.

Mindig kitűzött valamilyen kicsi, elérendő célt, akár csak legyen az a ház körüli munkában. És mindig szeretett tevékenykedni. Ha jobb formában van, még most is dolgozgat egy-két órát.