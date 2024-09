Étteremnyitás, a yoUDay nevű stadionshow, gazdasági beruházás elindítása, mentőautó balesete is ott volt a múlt hét eseményei között. Mindenekelőtt azonban, ha a Duna által okozotthoz hasonló árvíz nem is, de egy méretes csőtörés indította a szeptember 16-22 közötti hét eseménysorát Debrecenben, ahol a Derék utcán tengelyig álltak az autók hétfőn este a vízben. A Debreceni Vízmű munkatársai gyorsan léptek, a hiba kijavításáig kizárták a vízszolgáltatásból a Derék utca 163-269. szám alatti ingatlanokat, hajnalra pedig a beavatakozás nyomait is eltüntették, már csak néhány tócsa árulkodott az éjjeli izgalmakról.

Hatalmas csőtörés volt a debreceni Derék utcán

Forrás: Kiss Annamarie