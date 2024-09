Huszonhárom országból, köztük Tanzániából is érkeztek diákok az őszi szemeszterre a Debreceni Egyetemre. Az intézmény Nemzetközi Irodája és Hallgatói Önkormányzatának Külügyi Bizottsága szerdán köszöntötte őket a hagyományos Welcome Dinner keretében. A külföldi hallgatók a fogadóvacsorán ízelítőt kaptak a magyar gasztronómiából és helyi táncokkal is ismerkedhettek – olvasható az egyetem hírportálján.

Ismét Welcome Dinner várta a külföldi hallgatókat a Debreceni Egyetemen

Forrás: unideb.hu

Mintegy 150 hallgató folytatja tanulmányait a Debreceni Egyetemen a 2024/25-ös tanév első félévében az Erasmus+, illetve egyéb programok és intézményközi megállapodások keretében.

A Szeredás húzta a Welcome Dinner alatt

- A diákok többségében az Erasmus+ programországokból érkeztek, kiemelkedő a spanyol, a portugál, a francia, az olasz és a török hallgatók száma. Az Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitás programjának keretében Afrika több országából, így Dél-Afrikából, Namíbiából, Tanzániából, illetve Angolából is fogadott az intézmény hallgatókat, akik a Gazdaságtudományi Karon, valamint a Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Karon mélyíthetik el ismereteiket. Intézményközi szerződések keretében pedig Azerbajdzsánból és Kazahsztánból is érkeztek, de féléves kutatási ösztöndíjjal a Fulbright program révén is jött amerikai PhD-hallgató a Bölcsészettudományi Karra – részletezte Jánosy Orsolya, a Debreceni Egyetem Nemzetközi Irodájának vezetője.

A külföldi diákok a szerdai fogadóvacsorán megízlelhették a hajdúsági töltött káposztát, a rétest és a pogácsát is, a jó hangulatról pedig a Szeredás Együttes gondoskodott.

- Természetesen a Debreceni Egyetem hallgatói előtt is adott a lehetőség, hogy a világ bármely pontján folytassák tanulmányaikat. Az idén tavasszal indított Pannónia Ösztöndíjprogram széleskörű mobilitási lehetőségeket kínál, a DE hallgatói részképzésen, szakmai gyakorlatokon, rövid tanulmányutakon vehetnek részt. A nyár folyamán már elkezdődtek a szakmai gyakorlatokra történő kiutazások, eddig 160 hallgató nyert el támogatást, közülük 90-en már meg is kezdték mobilitásukat a külföldi partnerintézményekben – számolt be Jánosy Orsolya.