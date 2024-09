Elhanyagolt, koszos buszmegálló, vizeletszagú padok és közterületen alvó hajléktalanok. Rendszerint ezekkel találkozhat az, aki a nap bármely szakában a Víztorony utca egyik élelmiszerboltja előtti területen jár. Így írta le egyik olvasónk a Dobozi lakótelep és a Fényes udvar között lévő területet. Mint fogalmazott: szemmel láthatóan a környéket nem takarítja senki, pedig igény volna rá, ugyanis ez nemcsak visszataszító látvány, de fertőzésveszélyes is. A Dobozikert városrész lakossági megkereséseiről kérdeztük a debreceni polgármesteri hivatalt, válaszukban kifejtették, hozzájuk is érkeznek be panaszok a fentiekkel kapcsolatban.

A Víztorony utca mindennapjainak problémáiról számolt be olvasónk

Forrás: Czinege Melinda

Az utóbbi időszakban a Fényes udvar és a Dobozikert városrészből több lakossági panasz érkezett hivatalunkhoz a közterületeket, parkokat igénybe vevő, életvitelszerűen ott élő hajléktalanokkal kapcsolatban. A hivatal illetékes osztálya az utóbbi két évben több esetben kereste meg a Debreceni Rendőrkapitányságot és a Debreceni Közterület Felügyeletet, kérve közreműködésüket a szóban forgó lakótelepek ellenőrzésében és a hajléktalan személyek által a közösségi életet sértő magatartások visszaszorításában

– írták válaszukban.

A debreceni polgármesteri hivatal tájékoztatása szerint a rendvédelmi szervek visszatérően ellenőrzik a Dobozikert, s azon belül a Víztorony utca területét, és szabálysértési feljelentéssel, illetőleg helyszíni bírság alkalmazásával intézkednek. Ezen felül a polgárőrök szintén folyamatosan gyalogos járőrszolgálatot látnak el többek között a Fényes udvar területén is – mind a nappali, mind az esti órákban – és szükség esetén intézkednek.

Olvasónk elmondása szerint a Víztorony utca élelmiszerboltja előtti buszmegállópadok és azok környéke rendkívül elhanyagolt, koszos

Forrás: Czinege Melinda

Folyamatos a Víztorony utca takarítása, de ez sem elegendő

A debreceni polgármesteri hivatal a Víztorony utca közterületeinek kezeléséről elmondta, a köztisztasági és parkfenntartási tevékenységet végző vállalkozás ütemezett módon részt vesz a parkokat, közterületeket nem rendeltetésszerűen használók által okozott szennyeződések eltávolításában és a fertőtlenítésben.

Folyamatos a hajléktalanok által kialakított fekhelyek felszámolása, a hulladékok elszállítása, azonban minden erőfeszítés ellenére a hajléktalanok által elhelyezett hulladékok keletkezése visszatérő jelenség a területen

– írta a debreceni polgármesteri hivatal.