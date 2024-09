Az ősz is bőven tartogat újdonságokat a Zoo Debrecenben, amely nem mindennapi és régóta várt gyűjteményi bővülésről adott hírt csütörtökön, ugyanis szeptember 3-án egészséges Fülöp-szigeteki szalagos varánusz kelt ki tojásából. A bő kéthetes apróság egyelőre a kulisszák mögött nevelkedik a Pálmaházban, de ha eléri a megfelelő méretet, a látogatók előtt is bemutatkozik majd – számolt be róla a debreceni állatkert.

Ritka varánusz kelt ki Debrecenben

Forrás: Debreceni Állatkert

Mint írták, a Mindanaón és a környező kisebb szigeteken őshonos Fülöp-szigeteki vagy cumingi szalagos varánusz (Varanus cumingi) a nagyobb termetű varánuszfajok közé tartozik; akár másfél métert is elérő testhosszának, valamint látványos sárga-fekete színezetének köszönhetően rokonaihoz mérten is impozáns látványt nyújt. Természetes élőhelyén, a szigetvilág erdőségeiben a vízközeli fák nagyobb ágai közül csap le prédájára, azaz főként madarakra, halakra, kisebb gyíkokra és rágcsálókra, illetve nagyobb rákfélékre. Latin nevét Hugh Cuming XIX. századi angol gyűjtőről kapta, akinek emlékét több Fülöp-szigeteki hüllő- és növényfaj tudományos elnevezése is őrzi.

Egyedül a debreceni varánuszok szaporodtak

Vadon élő populációja az utóbbi időben jelentős fogyatkozásnak indult a befogások következményeként, ezért a faj szerepel a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) Vörös Listáján. Hazánkban csak Debrecenben, világszerte pedig mindössze 17 másik intézményben láthatja a nagyközönség, az állatkertekben élő mindössze 4 tenyészpár közül pedig az állatkert információi szerint idén egyedül a cívisvárosi szaporodott sikeresen, megkoronázva azt az ötéves eddigi munkát, amelyet a hím, majd a nőstény érkezésétől az idei év eleji tojásrakáson át a hét hónapon át tartó keltetésig végzett a park csapata.