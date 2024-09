Megrázó volt a hétvége a hajdú-bihari település lakosai számára… Mint beszámoltunk róla, a vámospércsi robbanás hatalmas károkat okozott, olyannyira, hogy egy ingatlan teljesen megsemmisült, illetve a környező házak is jelentősen megrongálódtak. A tragikus esetet követően sokan próbáltak meg segíteni a bajba jutottaknak, amiért Ménes Andrea polgármester köszönetét fejezte ki közösségi oldalán. Ő maga is az ügy mellé állt, erről az alábbi interjúban számolt be részletesen.

A vámospércsi robbanás után csak az ingatlan romjai maradtak

Forrás: Napló-archív

A vámospércsi robbanás károsultjai támogatást kaptak az önkormányzattól

– A néni, akinek teljesen tönkrement a háza a bőrklinikán fekszik az intenzív osztályon, súlyos állapotban. Ma az önkormányzat Települési támogatás jogcímen minden károsultnak 100 ezer forintot utalt, illetve segítettünk a kárbejelentésben, egy eset kivételével mindenkinek van biztosítása – részletezte Ménes Andrea.