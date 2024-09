Ízek és illatok kavalkádja

A traktorok mellett igazi gasztrofesztivál is kíséri a rendezvényt. A bográcsok, üstök, tárcsák alatt már dél körül fellobbantak a lángok, így mire a traktorok kiértek, már illatok és ízek kavalkádja fogadta őket. A mustra és a férfias erőfitogtató dugattyútartó és erőhúzó verseny mellett a bográcsok tartalmára is kíváncsiak voltak a résztvevők. Demeter Lászlóné Erika természetesen idén is, mint mindig, ételkülönlegességgel készült. Ők is visszajáró vendégei a találkozónak, ki nem hagynának egyetlen alkalmat sem. Néhány éve már egyenpólót is készíttetnek a család minden tagjának. Nem marad ki senki, még az unoka, a legifjabb Demeter Lacika rugdalózóján is ott a „Legcukibb traktoros” felirat.

Három Demeter László – apa, fia és unokája – egyenpólóban vesznek részt minden évben a traktoros napon

Forrás: Kedves Zilahi Enikő

Varga Jánosné Ili hatalmas üstjében idén is babgulyás és pörkölt rotyogott, Lakatos Jánosné Erzsike palacsintát sütött, Csontos Fanni és csapata pedig csilis babbal készült a napra. A tucatnyi kulináris különlegesség persze mind elfogyott, csak a jó hangulat és a vidámság tartott ki a nyíracsádi tarktoros találkozón egészen a nap végéig.