Ahogy arról korábban már beszámoltunk, Debrecenben lép színpadra Tim Robbins Oscar- és Golden Globe-díjas amerikai színész. A művész vasárnap este érkezett meg a cívisvárosba, ahol Papp László polgármester fogadta, amelyről a város első embere egy fotót is posztolt a közösségi oldalán.

Tim Robbinst Papp László, Debrecen polgármestere fogadta

Forrás: Facebook / Papp László

Mint írtuk művész a The Actors’ Gang nevű társulatával mutatkozik be a cívisvárosban szeptember 18-án és 19-én. A darabot, amivel fellépnek Tim Robbins írta, rendezte, valamint a zenéjét is ő szerezte; bár maga nem játszik benne, de az előadás után a színpadra lép és beszélget a közönséggel.