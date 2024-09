Csaknem két hónapot vett igénybe a terápia

Nikolett nagyon nehezen élte meg ezt a két hónapot. – Sírva keltem, sírva feküdtem. A vége felé már nem lehetett hozzám szólni, feszült, ideges voltam. Többször megbántottam a páromat is, indokolatlanul. Az utolsó héten azt mondtam, utánuk megyek, nem érdekel, mennyi pénzbe fog kerülni, csak láthassam végre! De Tifani azt mondta, „ne gyere anyu, mert nagyon rossz lesz, ha elmész. Most már bírjuk ki.” Nyolc nap volt még ekkor hátra. Augusztus 22-én érkeztek meg, úgy esett az eső, mintha dézsából öntötték volna, sose fogom elfelejteni. Annyira izgultam, majdnem elájultam. Mikor megláttam az autót, rohantam eléjük. Hihetetlen volt, hogy újra láthatom – elevenítette fel az édesanya, hozzátéve, ha elölről kezdenék, biztosan Tifanival utazna.

Tifani újra iskolába jár, a család hamarosan költözik

Tifaninak a nyáron pótvizsgát kellett tennie, hiszen a sok hiányzás miatt nem tudott felkészülni az órákra. Ezt az akadályt is sikeresen vette, megkezdte a hatodik osztályt. (Egy évfolyamot – szintén a betegség okán – meg kellett ismételnie). – Eszter évekkel ezelőtt hozzánk költözött a két gyermekével, hogy segítsen nekünk. A gyerekei sokat segítettek Tifaninak a felkészülésben, együtt tanultak, és sikerült behozni a lemaradást. Tifani ismét megmutatta, mekkora harcos, a betegsége és a sok hiányzás ellenére is levizsgázott. Ismerősök, rokonok is segítettek például az angolban – sorolta Nikolett. Hamarosan újabb nagy változás következik be a család életében, hiszen sikerült elintézniük a lakáshitelt, így új helyre költöznek. Jelenleg a falu szélén laknak, messze van az iskola. Az új ház viszont csak pár perc sétára lesz az intézménytől, ez is Tifani érdekét szolgálja.

Többször előfordult, hogy az első óra után felhívtak, menjek érte a suliba, mert nagyon fáj a lába. A betegség, a sok kezelés miatt vissza kell nyernie az erejét, szépen, kis lépésekben fogunk haladni. Közelebb leszek az intézményhez, ha baj van, hamar ott tudok lenni. Nekünk, felnőtteknek és a gyerekeknek is nehéz lesz, hiszen a testvéremék nem jönnek velünk, de természetesen minden nap látjuk majd egymást.

Nikolett most is ódákat zengett a helyi iskoláról. Tifani arcán jelenleg egy nagy folt van a sugárkezelés miatt, de mint mondja, az osztálytársak mintha észre sem vették volna, körülrajongták lányát az első tanítási nap. Nagyon hálás a tanároknak, akik többször tanórán kívül is foglalkoztak Tifanival, igyekeztek pótolni a kiesett tananyagot.