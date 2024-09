– A Hortobágy nevet hallva több dologra is gondolhatunk. Így hívják Kelet-Európa legnagyobb kiterjedésű pusztáját, amely több elpusztult középkori falu helyén alakult ki. Hortobágy a neve a hortobágyi pusztán folyó vízfolyásnak is, amely a Hármas-Körösbe torkollik, illetve van egy ilyen nevű település Balmazújváros szomszédságában – ismertette Tóth Valéria, a Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének egyetemi tanára, akinek fő kutatási területe a magyar nyelvtörténet és a történeti helynévkutatás. Kifejtette, ezeknek a helyeknek a neve szorosan összefügg egymással: a víznév volt az elsődleges, később ebből alakult ki a településnek és a pusztának a neve. Rámutatott, a magyar helynévadásban nagyon régi és gyakori jelenség, hogy egy település az ott folyó vízről kapja a nevét, így született például Eger vagy Sárospatak településnév is.

A Hortobágy tájnév és településnév a víznévből alakult

Forrás: Napló-archív

Honnan ered a Hortobágy településnév?

A Hortobágy településnév és a Hortobágy tájnév tehát a Hortobágy víznévből alakult, de vajon honnan való a víznév? Tóth Valéria szerint biztosat nem tudhatunk, de valószínűleg egy olyan összetételből származik, melynek előtagja a Hort helynév lehetett, az utótagja pedig a Bágy víznév – ez abból a „bágy” szóból alakulhatott, aminek jelentése 'széles felszíni mélyedés, melyben csapadékos időben a víz összegyűlik'.

A név eredetileg a Hort település melletti Bágy nevű vizet jelölhette, hasonlóan a ma is élő Polgári-Bágy, Margitai-Bágy víznevekhez. A Hortobágy pusztájának síkvidéki vízrendszere több, egymástól nehezen elkülöníthető ágból állt össze, ahogyan erre a 15. századból adatolható, víznévi alapú Háromághortobágy birtoknév is utal. Ezek közül az egyik ágat jelölhette kezdetben a Hort melletti Bágy név, és ez később az egész vízfolyás, sőt az egész vízrendszer nevévé vált

– tájékoztatott a nyelvészprofesszor.

Elmondta, a Hortobágy víznév írott forrásban először egy 11. századi alapítólevélben jelent meg, majd egy 13. századi oklevél Hortobágy vize formában említette. – Később többféle ’víz’ jelentésű szóval is szerepelt főleg térképeken: Hortobágy-víz, Hortobágy-folyó, Hortobágy-csatorna, Hortobágy-főcsatorna. Ez utóbbi két név főleg a vízügyi szaknyelvben használatos, a helybeliek a folyót egyszerűen csak Hortobágy-nak nevezik – tette hozzá.