Ma is ez lehet a közös siker titka, mert ahogy Debrecen mindig is képes volt összegyűjteni diákjai és hallgatói, tanárai és polgárai együttműködésével mindazt a tudást, amely a tágabb régiót, a várost és az itt élőket formálta és megelégedetté tette, úgy most is eképpen kell együtt terveznünk, alakítanunk a jövőnket