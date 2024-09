Hamarosan még több diák számára lesznek elérhetőek a szűrések

Forrás: Debreceni Városháza

Papp Mária, a Debreceni Egyetem Klinikai Központjának orvosszakmai alelnöke – gyakorló orvos, belgyógyász, gasztroenterológus – szerint a központon belül működő Debreceni Alapellátási és Egészségfejlesztési Intézet hiánypótló munkát végez, hiszen nagyon fontos, hogy még korai állapotban kiszűrjék azokat a betegségeket, amelyek még idejében felismerve kezelhetőek, illetőleg visszafordítható lehet a folyamatuk. Fontos az is, hogy a program keretében a gyerekek megtanulják, hogyan lehet egészségesen élni. Papp Mária úgy véli, a város és a Klinikai Központ összefogásával nem csak Magyarországon, de Európában is egyedülálló kezdeményezés indulhatott el, s külön örömét fejezte ki annak kapcsán, hogy bővül a program, s Debrecen a városon kívül a megyében élő gyermekeknek is segítséget fog nyújtani ahhoz, hogy egészségesek maradhassanak, egészséges felnőttekké válhassanak.

Széles Diána alpolgármester többek közt arról ejtett szót, milyen fontos egy olyan iskolaegészségügyi rendszer kialakítása, ahová a gyerekek szorongás nélkül, szívesen járnak, mert érzik, hogy az róluk szól, az ő érdekeiket szolgálja. Ezt sikerült Debrecenben megvalósítani az egyetemmel való együttműködés, összefogás keretében, s a Daefi formájában – elhivatott vezetővel és elhivatott munkatársakkal – a debreceni családok érdekében.

Az alpolgármester kiemelte annak fontosságát, hogy az egészségügyi szűrést a gyerekek számára egy egészségnevelési folyamat – amely egy védőnő és egy mentálhigiénés szakember által vezetett, egy-egy tanóra időtartamú beszélgetés – is kiegészíti.

Ez is erősíti a bizalmat az egész folyamatban résztvevők – az egészségügyi dolgozók, a gyerekek és a szülők – között, s a gyerekeken keresztül erősíti a szülők, a családok egészségtudatosságát is, ami mind az egészségügyi szűréseken való részvételnek, mind a HPV-oltások felvételének az országos átlagnál nagyobb arányában is megmutatkozik. Ez is jelzi azt, hogy ez a munka jó irányba halad, s arra sarkall mindenkit, hogy még jobban végezze ezt a tevékenységet, mert van eredménye a debreceni gyerekekkel való foglalkozásnak, a gondoskodásnak. Széles Diána arról is szót ejtett, hogy a szűrőprogram vármegyei hatókörűvé való kiterjesztésén túl előbb-utóbb abban is gondolkodni kell, hogy az regionálissá váljon, hiszen a debreceni iskolarendszerben nagyon sok olyan gyerek is tanul, akik más vármegyékből járnak ide. Ha a kiépülő bizalom alapján minél több családhoz jut el az egészségtudatosság gondolata, abból egészséges társadalom jöhet létre.

Ez a mi küldetésünk, ezért dolgozunk mindannyian

– mondta Széles Diána, aki megköszönte az egészségügyi dolgozók munkáját.