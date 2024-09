Bár a Színészház ígért felújítása elmarad és a debreceni önkormányzat a tulajdonában lévő ingatlant már egészen más célra szánja, Papp László polgármester azzal nyugtatott a szeptember 4-i évadnyitó társulati ülésen, hogy gondoskodnak a színészek lakhatásáról – írja a Cívishír.

A debreceni Színészház épülete

Forrás: Google Street View

A teátrum melletti, Liszt Ferenc utca 7. szám alatti garzonház – Schmidt Tibor tervei alapján – 1965-66-ban épült 37 lakással. A 17-24 négyzetméteres ingatlanokkal a cél eredetileg is a Csokonai színészeinek „bekuckózása", a vendégművészek elszállásolása volt. Az épület ma is erre szolgál, azonban az állaga – hiszen hozzá sem nyúltak több mint ötven éve – leromlott.

Amikor Orbán Viktor – még 2015-ben – személyesen tett vállalást az azóta leállított Modern Városok Programban a Csokonai Nemzeti Színház felújítására, akkor a beruházás a Színészház rendbe hozását is magában foglalta. Négy év kellett ahhoz, hogy a projekt eljusson a tervezés fázisába. 2019-ben a debreceni Archiko építésziroda a nyíregyházi Tisza Építész Műterem Kft.-vel – 260 millió forintért – a teátrum és a garzonház megújítására vonatkozó terveket is letette az asztalra. Csakhogy ekkor már világosan látszott: a kormány által korábban ígért 6,3 milliárd forintból nem lehetséges megvalósítani a színház-rekonstrukciót. A 2020 szeptemberétől három éven át tartó kivitelezés során már szóba sem került a Színészház, hiszen a teljes költség így is elérte a 12,3 milliárd forintot. Azzal együtt még másfél-két milliárd forintot kellett volna elkölteni, miközben a Csokonai Fórum (leánykori nevén Latinovits Színház) befejezése szintén a levegőben lógott.

A garzonház végül maradt lompos, szürke tömeg az újjászületett, szemet gyönyörködtető színházépület mellett.

Papp László a Színészházról

Újabban arról cikkeztek, hogy a Dósa nádor térre tervezett „kulturális közösségi központ", ami gyakorlatilag a Roncsbárhoz hasonló, a koncert- és az éjszakai életre fókuszáló szórakozóhelyként működne, a Színészházat is magába olvasztaná. Már csak azért is, mert a koncepció szerint „költséghatékony, de színvonalas" szálláshelyeket alakítanának ki a Dósa nádor tér 2. és 3. számmal szomszédos épületben. A szóban forgó ingatlanhármas abból a szempontból is értékes, hogy közvetlen átjárót kínálnak az Ady és a Dósa nádor terek között. A szórakozóhely ügyében még sok a kérdőjel, de jelen állás szerint a Liszt Ferenc utcai épület a jövőben megszűnhet Színészházként funkcionálni.