Katonaévek, lefokozással

– Azután jöttek a katonaévek, 1954-ben behívtak Kecskemétre, légvédelmi tüzér lettem. Jól szolgáltam a hazát, elismertek, tizedes lehettem egy darabig. A sors úgy hozta, hogy unoka testvérem is ott szolgált. Politikai ismeretnövelő foglalkozásunkon dicsérte a Vekerden korábban lezajlott tsz szervezést, a tsz tagok jólétét - amivel én nem értettem egyet.

Hangosan elszóltam magam, hogy adna apád, ha hallaná, hogy bolond fia mit mond az erőszakos kolhoz szervezésről. A politikai főtiszt meghallotta kritikámat, azonnal levágatott egy csíkot a rangjelzésemből, őrvezető lettem. Nagy szerencsémre, az akkori politikai hangulat ellenére nem zártak be.

1956 őszén leszereltem, hazatérve a következő év tavaszáig a közeli állami gazdaságban kaptam munkát. Tavasz kezdetekor az erdész megállított, hogy kellene az erdőgazdaságba két fuvaros. Örültem a lehetőségnek, de sem lovam, sem szekerem nem volt. A nagybátyám ötezer forintot adott kölcsön, melyből meglett a ló és a szekér, sőt még ekét is tudtam venni. 13 hold földet munkáltam a családunknak, az erdőgazdaságban a fuvarozás mellett még húsz embernek is segítettem a csemeték gondozásában ekekapával. Rengeteget dolgoztam, de megérte. Első fizetésként tízezer forinthoz jutottam. Megadtam a tartozást, felruházkodtam – idézte fel.

Családi boldogságban

– 1958 őszén megnősültem, saját pénzemből tartottuk meg a lakodalmat, a három évvel fiatalabb Marikámmal kezdtük el az életet, szép csendesen. Unokabátyám, anyósomék segítségével vettük meg azt a kis házat, ami a jelenlegi házunk helyén állt.

1961-ben beszorítottak a tsz-be, kocsisként alkalmaztak. Akkoriban minden reményem a Szuezi-válság volt, arra számítottam: megfordul a világ, elmúlik a tsz élet…

De nem múlt el, egészen nyugdíjazásomig ott is maradtam, Marikámmal otthon is szépségesen gazdálkodtunk. Nagy fülű, fekete malacokat hizlaltunk, tehenet fejtünk. Gyarapodtunk, új házat építettünk. Húszan is segítettek alapozni a falak és a tető felépítésében. Még most is emlékszem a segítőknek egy nagy vájling fánkot sütött feleségem és anyósom. A ház elkészült, egyetlen fiunk is megszületett, jól tanult, gépszerelő szakmát szerzett, ma Berettyóújfaluban él. Egy fiúunokánk szépíti öreg napjainkat. Ő is műszaki vénát örökölt – osztotta meg.