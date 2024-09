A World Cleanup Day korunk egyik legnagyobb, évente megrendezésre kerülő társadalmi szemétszedési akcióprogramja, amely 2023-ban a világ 198 országát és mintegy 19 millió önkéntest mozgósított egy tisztább bolygóért. A mozgalom célja a szilárd hulladék mennyisége elleni küzdelem, a tavalyi évben csaknem 220 tonna hulladékot gyűjtöttek össze – tudatta portálunkkal EDC Debrecen Nonprofit Kft.

Idén is csatlakozott Debrecen ehhez a globális szemétszedési akcióhoz

Forrás: EDC Debrecen Nonprofit Kft

Az idei évben ez a globális szemétszedési akció 2024. szeptember 20-án valósult meg, melyhez a tavalyi első részvételt követően Debrecen ismét csatlakozott. A „Debrecenben kéne szedni…” elnevezésű helyi mozgalom célja, egyrészt a cégek környezeti célú társadalmi felelősségvállalásának erősítése a városban, másrészt, hogy felhívja a figyelmet az illegális szemétlerakás fennálló problémájára.

A rendezvényt és a helyi összefogást az EDC Debrecen Nonprofit Kft. és a DIF Kft. koordinálta Debreceni Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Nyírerdő Zrt., Haláp és Nagycsere Polgárőr Egyesület, a Debreceni Közterület Felügyelet, a Zrínyi Miklós Vadásztársaság és a Debrecen-Nagycsere-Halápi Református Missziói Egyházközség, AVE Ásványvíz Kft., a P.M.R. Kft., a Monostor-Erdő Bt., valamint a Kortárs Kulturális Alapítvány támogatásával.

Az esemény az idei évben is helyi cégek részvételével valósult meg, így a BMW Manufacturing Hungary Kft., a Deutsche Telekom IT Solutions, a Dechatlon United, a Debreceni Infrastruktúrafejlesztő Kft., a Diehl Aviation Hungary Kft., a Dryvit Profi Kft., az EDC Debrecen Nonprofit Kft., a Future of Debrecen, az RDI Hungary Kft., a Sensirion Hungary Kft., a Szinorg Universal Zrt., a Transcosmos Kft., a Trans-Sped Kft. és a ZF Chassis Modules Hungary Kft. elhivatott kollégái szedték közösen a szemetet.

Szemétszedés felsőfokon