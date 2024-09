A XXII. Nádudvar Napja egyik kísérőprogramjaként startolt a Nádudvari Látogatóközpontban az agytekervényeket is megmozgató játék. A szabadulószoba fő kiötlőjét, Kissné Apagyi Évát kérdeztük a társasjátékklubról.

A szabadulószoba életre hívói: Sallai Ildikó és Kissné Apagyi Éva

Forrás: Marján László

– 2023 januárjában a művelődési házban érdeklődtem, hogy egy kisebb baráti társaságnak tudnának-e rendszeresen helyet biztosítani, ahol társasjátékozhatnánk. Nagyon barátságosan és segítőkészen álltak egy új közösség építéséhez. Már az első alkalommal sikerült olyan új ismerősöket szerezni, akikkel a mai napig nagyon jó hangulatban, záróráig kihasználjuk a rendelkezésünkre bocsájtott termet. Másfél év alatt kialakult egy 25 fős csapat, akik szívesen töltik együtt hetente ezt a pár órát. Felnőtteknek szóló klubról beszélünk, de az alapítótagok között van 2 gyermek is, akik néha felpezsdítik a csapat életét – idézte fel Kissné Apagyi Éva.

Egyre több városban lehet hallani, hogy társasjáték klubok alakulnak, ahol alkalmanként fizetni kell a terem- és a játékbérletért. Sajnos, manapság már nagyon drágák a kártya- és társasjátékok, és mi a saját társasjátékainkat használjuk, ezért egyértelmű elvárásunk egymástól, hogy nagyon vigyázzunk a játékainkra, hogy sokáig élvezhessük azokat

– villantotta fel Éva a klubjuk alapvető irányelvét.

Szabadulószoba minden korosztálynak

– Mivel mi díjmentesen kapjuk a helyet, ezért gondolkodtunk rajta, hogy mivel tudnánk ezt a városnak megköszönni, a klub jellegéből adódóan, csakis játékkal! A helyi civil szervezetek fellépnek a városi rendezvényeken: van, aki táncol, van, aki énekel. Az idei gyermeknapon már a mi klubunk is részt vett. Az általunk készített játékokkal nemcsak a gyerekeket, de még a felnőtteket is elszórakoztattuk, és kipróbálhatták a tavaly készített szabadulószobámat is – részletezte.

A szabadulószoba egy részlete

Forrás: Marján László

– Sallai Ildikóval a szeptemberi városnapra tervezgettünk egy Nádudvarról szóló szabadulószobát, ami még májusban elég távolinak tűnt. Fejben már nagyjából készen volt a láncolat, de ahogy a feladatokat kezdtük kidolgozni, sokszor újra kellett tervezni a feladatok egymásra épülését. Végül a „Nádudvar a bölcsőtől a sírig” címet adtuk neki, és a látogatóközpontban rendeztük be. A szabadulószobában megemlített intézmények képviselőit egy próbajátékra hívtuk, hogy szakmai szemmel nézve eldönthessék, hogy engedélyezik-e a szoba megnyitását a közönség előtt. Bár telefonon előzetesen mindenkivel egyeztettem, azért kíváncsian várták, hogyan sikerült játékosan kiviteleznünk az intézményükkel kapcsolatos feladványokat.

A kiszabaduláskor mindenki elégedettnek tűnt, nem volt már kérdéses, hogy megkapjuk-e tőlük az engedélyeket

– beszélt a „tesztelési” időszakról a klub alapítója.

A társasjáték klub tagjai szeretettel várják a játékos kedvű látogatókat, akik 20 feladaton keresztül ismerkedhetnek meg Nádudvar nevezetességeivel. Arra biztatnak mindenkit, hogy ragadják meg az ingyenes lehetőséget, menjenek el játszani!

– A kijutásra szánt 60 perc hamar elrepül, az ismereteik észrevétlenül bővülnek a mi kis városunkról! Élményekkel teli kiszabadulást kívánnak mindenkinek! – húzta alá Kissné Apagyi Éva.