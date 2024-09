Ma egy hete, szeptember 2-án, hétfőn becsengettek. Elstartolt a 2024-2025-ös tanév, a diákok iskolatáskát ragadtak, hogy a nyári vakáció után a már meglévő tudásukat tovább bővítsék. Azonban a tanulás mellett az is fontos, hogy minőségi ételeket fogyasszanak, ezért megérdeklődtük, hányan adták le igényüket közétkeztetésre. A debreceni polgármesteri hivatal válaszában kiemelte, eddig valamennyivel több mint 16 ezer óvodás- és iskoláskorú étkező számára érkezett megrendelés, de jelenleg is folyamatosan nyújtják be a szülők az étkeztetésre vonatkozó igényeiket. A határidő 2024. május 31. volt, ennek ellenére sok szülő még most sem nyújtotta be a gyermeke étkezésére irányuló kérelmét, így egyelőre nem állapítható meg, hogy az elmúlt évhez képest csökken vagy emelkedik majd a közétkeztetést igénybe vevők száma. A hivatal kitért a svédasztalos menza szolgáltatásra is.

A svédasztalos menza tíz intézményben érhető el

Svédasztalos menza az iskolákban

A polgármesteri hivatal válaszlevelében aláhúzta: az étkezési térítési díjakat Debrecen önkormányzatának közgyűlése rendeletben határozza meg. Az város egész évben támogatja a gyermekek óvodai, iskolai étkeztetését. Az önkormányzat állami támogatás igénylés alapján a 2024. évi költségvetésből közel 1 milliárd 600 millió forintot biztosít a gyermekek ingyenes étkezésére.

A minőségi kifogásokat, esetlegesen a reklamációkat az étkeztetési szolgáltató minden esetben kivizsgálja. A kivizsgálás eredményéről a szülők tájékoztatást kapnak. A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló EMMI rendeletben előírtak alapján a diétás étrendre vonatkozó igényeket az étkeztetési szolgáltató a benyújtott igazolásoknak megfelelően biztosítja

– közölték. Arról is írtak, hogy az elmúlt évben a Hungast Vital Kft. szolgáltatási területén több fontos változás történt. A pozitív visszajelzésekre való tekintettel továbbra is folytatódik a szabadszedéses (svédasztalos) szolgáltatás ott, ahol az előző évben már bevezeték azt. A svédasztalos menza jelenleg tíz intézményben érhető el.