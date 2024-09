Új útburkolati felfestést és forgalomtechnikai tükröt kapott a debreceni Honvédtemető utca és a Hősök utca kereszteződése, számolt be Facebook-oldalán Barcsa Lajos. Az alpolgármester, aki a Vénkert önkormányzati képviselője is egyben, hozzátette: sok megkeresést kapott a veszélyes, beláthatatlan szakaszról, ezért örül, hogy sikerült orvosolni a helyzetet. A felfestés és a tükör mellett a zöldterület rendezésére és a lakosság együttműködésére is szükség volt.

Jobb lett a közlekedés a Honvédtemető utca és a Hősök utca kereszteződésében

Forrás: Facebook / Barcsa Lajos