Az a célunk, hogy olyan receptúrákat alkossunk, melyek egyaránt használhatók a közétkeztetésben és mondjuk a szállodaiparban is. Széles a palettánk, hiszen a piac is azt diktálja, hogy szem előtt tartsuk az előírásokon túl az egészséges táplálkozás, az ételérzékenység szempontjait is. Szinte minden termékünk csökkentett sótartalmú, vannak allergénmentes, ízfokozó mentes, gluténmentes termékek, amik szintén beépíthetők akár egy iskolai menza menüjébe is. Ha igény van rá, szívesen kiszállunk, és meg is mutatjuk, hogyan lehet az általunk gyártott alapanyagokat gyorsan, gazdaságosan és hatékonyan használni