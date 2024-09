Papp László: láttuk, éreztük, hogy a következő évtizedekben Debrecenen nagy lesz az agglomerációs nyomás

Forrás: Napló-archív

A további munkák között szerepel a, járdák, kerékpárutak megépítése, valamint parkolók kialakítása. Emellett a már említett nyolc csomópontban jelzőlámpás irányítás kiépítése, burkolati jelek felfestése és végleges forgalomtechnikai eszközök kihelyezése is megvalósul. A Katalin utca Sámsoni út felőli szakaszának burkolatfelújítása is várható.

A munkálatok együtt jártak a Debreceni Vízmű Zrt. által a múlt év novemberében befejezett ivó- és szennyvízhálózati felújítással is. Mint azt Papp László polgármester elmondta, ez volt a projekt egyik legneuralgikusabb része.

Ehhez a több mint nettó 1,5 milliárd forint értékű állami hozzájárulás mellett az önrészt a város tette hozzá, és a hálózatokat olyan kapacitásúra kellett megépíteni, hogy a szolgáltatásban ne okozzon gondot a keleti városrész későbbiekben történő lakóövezet-bővítése, sőt segíthessék a jelenleg kapacitáshiánnyal küzdő Hajdúsámson ellátását is.

A felújítások, a közlekedési felületek bővítése után nem egy esetben egyirányúsított szervizutakon is halad majd a forgalom, tehát a közlekedés alapjaiban alakul át a Sámsoni úton. A forgalomirányító jelzőlámpákkal ellátott csomópontokból minden irányba ki lehet majd lépni, de a 2x2 sávos részt több helyen csak a szervizutakon keresztül lehet majd elérni, hiszen balesetveszélyes lenne, ha szinte minden ponton be lehetne lépni a négysávos út forgalmába. A Sámsoni út forgalmi rendje tehát hasonló lesz a Böszörményi útnak ahhoz a szakaszához, ahol a kétszer két sávos útpálya mellett van szervizút. Mivel a forgalmirend-változás érinti a rácsatlakozó utcákat is, ezért sikerült azok felújítását is a program részévé tenni.

A Sámsoni úton – főleg a kivezető szakasz várostáblához közel eső részén – számos üzlet is van. A beruházás előkészítésekor komoly fejtörést okozott, hogy miként tudják megoldani ezeknek a kereskedelmi egységeknek a biztonságos megközelítését, az előttük való parkolást. Ezeket a területeket ugyanis a majdani szervizút gyakorlatilag elfoglalja. A parkolók kialakítására alkalmas területekhez az út menti üres telkek és a rossz állapotban lévő épületek megvásárlásával, kisajátításával jutott az Építési és Közlekedési Minisztérium. Az önkormányzat kezdeményezésére a parkolók kialakításának módjáról egyeztettek a kereskedőkkel, akiknek szempontjai így érvényesültek.