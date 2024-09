Bár még javában dolgoznak a szakemberek, mostanra igen látványos képet mutatnak a frissen aszfaltozott, rendbe tett szakaszok. A lenti galérián jól látszik az is, hogyan is fest most a gigaberuházással négysávosra szélesített útszakasz. A Sámsoni út felújításának ezen üteme várhatóan még ősszel elkészül, ezután a megújult utat visszaadják az autósoknak.