Nem mindennap láthat az ember olyan monumentális dolgot testközelből, mint egy leszálló repülőgép. Most azonban adott a lehetőség, ugyanis a Debrecen Nemzetközi Repülőtér Facebook-oldala különleges videót osztott meg a reptér legforgalmasabb időszakáról és a családjában az egyik legnagyobb repülőgép landolásáról.

A videón látható Airbus A321neo repülőgép az A320 család egyik legnagyobb tagja

Forrás: Facebook / Debrecen International Airport

A felvételen egy Airbus A321neo repülőgép is látható, amely az A320 család egyik legnagyobb tagja. A gép hossza 44,5 méter, szárnyfesztávolsága pedig 35,8 méter, így képes akár 244 utast is szállítani egyosztályos konfigurációban. A gép maximális felszálló tömege 97 tonna, és akár 7 400 kilométeres hatótávolságot is elérhet.

A felvételen látható másik két repülő az Enter Air Boeing 737-800-asa, valamint a Frost Air Saab 2000-ese.

Ha kíváncsi, hogyan zajlik egy ilyen leszállás közelről, mindenképp érdemes megnézni a videót, ami a repülőtér közösségi oldalán található.