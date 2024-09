Ha valamitől borzongani tud a kertes házban élők háta, akkor a patkányoktól és az egerektől biztosan, pláne akkor, ha a szomszéd jószágokat tart, és garantált, hogy átnéznek a hívatlan vendégek. Az őszi időszak a hűvösebb idő miatt erre még nagyobb esélyt kínál, mert előszeretettel húzódnak ilyenkor emberek közelébe. Többek között erről is beszélgettünk Czirbik Dávid egészségügyi gázmesterrel, illetve kártevőirtó és fertőtlenítő szakemberrel, aki azért dolgozik, hogy hatékonyan működjön a rágcsálóirtás Debrecenben.

Czirbik Dávid ismeri a hatékony védekezés és rágcsálóirtás módszereit

Forrás: Czirbik Dávid-archív

Rágcsálóirtás tippek: a patkányok akkor is felbukkanhatnak, ha mindent megteszünk ellenük

A patkány például nagyon szapora faj. Már nagyon korán, 8 hetes korukban ivaréretté válnak. Esetükben a vemhességi idő 20-23 nap, egy kifejlett nőstény pedig akár 20 utódot is világra hozhat, viszont az alomméret jellemzően 8-10 kölyök szokott lenni. Ami szintén igaz rájuk még, hogy egy évben akár 5-6 alkalommal is képesek szaporodni. Szóval nem jelenteném ki, hogy ez a probléma csak ősszel áll fent

– részletezte Czirbik Dávid.

Azért, hogy ne költözzön egy kolónia a házunk környékére, mi is tehetünk, különösen akkor, ha haszonállatot tartunk, és magunknak, illetve a szomszédoknak sem akarunk fejfájást okozni. Mint Czirbik Dávid elmondta, az élelmiszerek és a hulladékok megfelelő tárolása segíthet a patkányinvázió megelőzésében. Emellett, ha a háziállatokat az udvaron tartjuk, figyeljünk oda az etetésre, ne maradjon utána hulladék vagy szétszóródott táp.

– Ajánlott odafigyelni az épületekre is, akadályozzuk meg a rágcsálók bejutását a nyílászárók zárva tartásával, illetve igyekezzünk kijavítani az épületek szerkezeti hibáit is (rések, repedések), legyen rendezett a kertünk és ingatlanunk. A nyílt területeket nem kedvelik annyira, szívesebben húzódnak meg egy lomos, zsúfolt, nehezen megközelíthető helyen vagy akár egy használaton kívüli ingatlanban is. Amennyiben figyelünk a rendre és a környezetünkre, akkor csökkenthetjük az esélyét a megtelepedésüknek, de ha a felsoroltak közül megteszünk, akkor se lehet teljesen kizárni a patkányok felbukkanásának esélyét – hangsúlyozta.