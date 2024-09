Ha a munkahét befejeztével végre letehetjük a tollat/billentyűzetet/csavarkulcsot/árazópisztolyt/lépegető exkavátort, számos program vár ránk Hajdú-Biharban, melyek segítenek kikapcsolódni a mindennapok fáradalmaiból, feszültségéből. Összeszedtünk ezekből egy csokorra valót: már a programajánlónk elején eláruljuk, hogy hagyományőrzés, koncert, szüreti mulatság, sportverseny egyaránt van a kínálatban. No és tart még a nyár slágerének, a gasztronómiai fesztiváloknak a szezonja is. Néhány rendezvényt az előző hétvégéről tettek át a mostanira a szervezők, mert az akkori hűvös, eső idő nem sokakat csalogatott volna ki a szobából, most azonban – a meteorológiai előrejelzések szerint – kellemes napsütéses, igazi gyönyörű őszben zajlanak majd a programok szeptember 21-én és 22-én.

A programajánlóból a gasztronómia sem maradhat ki

Forrás: Napló-archív

Nincs programajánló finom falatok nélkül

Ajánlónkban mindjárt egy nagy hagyománnyal bíró rendezvénnyel indítunk, mely még pénteken elkezdődik: 10 órakor nyitják meg a XIV. Debreceni Népi Kézműves Fesztivált, Regionális Mézeskalácsosok és Gyertyakészítők Találkozóját a debreceni Dósa nádor téren. Szeptember 20-án és 21-én is 10-18 óráig várják a látogatókat kézműves termékekkel, mesterségek bemutatójával, néptánccal.

Szintén pénteken kezdődik és vasárnap késő délutánig tart a Bor- és Gasztrofesztivál Hajdúszoboszlón, a Szent István parkban. Az ingyenes rendezvény szervezői mámorító borokat és különleges gasztroélményeket ígérnek; koncertek, gasztro-bemutatók és számos izgalmas program vár kicsiket és nagyokat is. Pénteken 17 órától borlovagok felvonulásával indul a menet, majd szombaton és vasárnap is 15 órától lesz színpadi műsor, és persze a köztes időben is jókat lehet falatozni a kínálatból.

Ízletes borokból biztosan nem lesz hiány

Forrás: Napló-archív

Ha már fürdőváros: szombaton tartják a XXIII. Aquapark-futóversenyt a hajdúszoboszlói, repülőtéren, 9-13 óráig több korcsoportban húzhatnak sportcipőt az érdeklődők. Nevezési díj nincs. A szervezők egyaránt várják a futást kedvelő amatőröket, profikat és családokat is. A verseny célja a város, a környék és az itt nyaraló turisták számára versenyzési, sportolási alkalmat nyújtani, mozgásra ösztönözni a még nem aktívan sportoló, de sportos élettel ismerkedőket, és a gyerekeket.