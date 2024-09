– Ez a stratégia eltér attól, amit a Debreceni Egyetemtől (DE) eddig megszokhattunk, de be kellett látunk, hogy van egy feladat, amit eddig elhanyagoltunk: ez pedig a művészeti képzések biztosítása. Ezzel a posztgraduális előadóművészeti képzéssel egy komplex művészeti oktatási portfólió kialakításának az irányába indultunk el – fogalmazott Szilvássy Zoltán rektor a keddi sajtótájékoztatón. Tőzsér József rektorhelyettes arról beszélt, hogy a művészet lényege, hogy szórakoztasson, érzelmeket közvetítsen, örömöt szerezzen. – Ehhez azonban a színpadra kell állni, és meg kell tanulni, hogyan. A képzés abban segíti az operaénekeseket, hogy magabiztosan tudjanak a közönség elé lépni és magával tudják ragadni a nézőket – tette hozzá.

Tőzsér József (b) és Szilvássy Zoltán a posztgraduális előadóművészeti képzés sajtótájékoztatóján

Forrás: Czinege Melinda

– Nagy élmény számunkra, hogy elkezdünk a posztgraduális képzések felé nyitni. A ma hozzánk bekerülő hallgatók mások, mint a 20 évvel ezelőttiek, több tanácsra van szükségük, és ez akkor sincsen másként, amikor végeznek. Azt láttuk, hogy kiváló énekesek végeznek operaszakon, akiknek szükségük van még egy kis támogatásra – osztotta meg tapasztalatait Lakatos Péter, a DE Zeneművészeti Karának dékánja. Mint elmondta, a felvételi folyamat alatt személyesen elbeszélgetett minden jelentkezővel, akiktől azt a visszajelzést kapta, nagy segítséget nyújthat számukra a képzés a pályakezdésben.

A posztgraduális előadóművészeti képzésben résztvevők egyedülálló lehetőséget kapnak

Mohos Nagy Éva professor emerita kifejtette, az 5 éves egyetemi képzés alatt nem tudnak a Zeneművészeti Kar operaszakán elegendő figyelmet fordítani a színpadi megjelenésre, ezt a hiányt szeretnék most pótolni. – Ez egy lépcső az oktatás és a professzionális fellépés között. Úgy építjük fel a tantárgyakat, hogy a hallgatók méltó sikereket érjenek el a zenés színpad több műfajában, operát és operettet egyaránt tudjanak énekelni. Óriási a szakadék akusztikusan a zene érthetősége és a próza között, így arra is nagy súlyt helyezünk, hogy tudjanak beszélni, valamint színészetet és színpadi mozgást is oktatunk – ismertette a részleteket Mohos Nagy Éva. Kifejtette, a vizsga gyakorlati, egy kamarazenekar kíséretével ifj. Johann Strauss A denevér című háromfelvonásos operettjét adják elő a DE területén, majd bemutatják a régió nagyobb központjaiban is. Hangsúlyozta, az országban egyedülállóan indul olyan művészeti posztgraduális képzés, ami eddig soha nem tapasztalt segítséget nyújt a vokális kultúra képviselőinek.