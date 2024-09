A Debreceni SZC Péchy Mihály Építőipari Technikum bejáratát díszíti hétfőtől a jelképes sárga matrica, az együttműködés azonban már javában tart, két projekt is elindult a hálózat részeként az iskolában. A kezdeményezés 2022-ben indult útnak, és mára már csaknem 60 tagot számlál: a debreceni oktatási és kulturális intézmények, szervezetek, kávézók mellett egy tucatnyi partiumi intézmény is csatlakozott – tudatta portálunkkal a Debreceni Szakképzési Centrum.

A Péchy hivatalosan is csatlakozott a Könyv barátai hálózathoz

Forrás: Debreceni Szakképzési Centrum

A Debreceni Szakképzési Centrum két iskoláját is a soraiban tudhatja a Könyv barátai hálózat: a Debreceni SZC Kreatív Technikum és a Debreceni SZC Péchy Mihály Építőipari Technikum viselik büszkén a címet.

Az önkormányzat kezdeményezésére indult program célja és feladata az olvasás népszerűsítése, valamint olyan közösségi programok szervezése, amelyeket a tagok – intézmények és szervezetek – közösen valósítanak meg.

A Péchy több mint 2 éve segíti a hálózatot

A Péchy már 2022 februárjától fogva segíti a hálózat munkájának előkészítését. Az iskola mindig is szívügyének tekintette, hogy megismertesse a fiatalokkal az olvasás örömét, könyvtárpedagógiai programjukban ez kiemelt feladatként szerepel. A program részeként 2024-ben két pályázat is indult a tagok számára, az egyik a Könyv Barátai Nap megvalósítása, amelyben bár szervezőként nem vett részt a Péchy, résztvevőként ott voltak iskolájuk diákjai. A másik, a határon átívelő „Egymás megismerése” volt, amely pályázaton közösen indulhattak a tagok, hármas együttműködés részeként. Ezt a Péchy is elnyerte, közösen a nagyváradi Ady Endre Líceummal, valamint a főpályázó debreceni Ady Endre Gimnáziummal.

Puskás István alpolgármester elhelyezi a Könyv barátai hálózat jelzését a Péchy épületén

Forrás: Debreceni Szakképzési Centrum

A tájékoztatón a Debreceni SZC Péchy Mihály Építőipari Technikum új igazgatója, Nagyné Kricsfalussy Anna elmondta, örömmel és büszkeséggel tölti el, hogy 1,5 év közös munka után, az iskola ezúttal hivatalosan is csatlakozhat a Könyv barátai hálózathoz.

Kiemelte ez a pillanat nem csak egy szimbólum, hanem elköteleződés is amellett, hogy az irodalom szeretete és az olvasás öröme továbbra is a Péchy közösségének alapvető értéke lehet.

A könyvek többek egyszerű szavaknál, hiszen kaput nyitnak a képzelet, a tudás és a megértés irányába, amellyel mélyebb kapcsolatba kerülhetünk saját magunkkal is – fogalmazott. Kiemelte, az olvasás erősíti a kritikus gondolkodást, az empátiát és a képességet arra, hogy a világot sokféle szemszögből láthassák. Ezért is van rendkívüli jelentősége, hogy a Péchy aktívan közreműködhet a hálózat tevékenységében.