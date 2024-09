Újabb igen érdekes, ráadásul még véletlenül sem szabályos parkolást mutatott be egy szürke suzukis a debreceni Jerikó utcában. A Debrecenben Hallottam Facebook-csoportba feltöltött fotón jól látszik, hogy az autós a kanyarban döntött úgy, hogy az a hely megfelelő a parkolásra. A posztra persze szép számmal érkeztek a reakciók és a kommentek is, de ez nem is meglepő. Bár volt, aki inkább a fotót feltöltő személyt vonta kérdőre, nem is az autós tettét értékelte.

Ez a parkolás több ember szemét is szúrta

Forrás: Facebook / Debrecenben Hallottam

Egy hozzászóló megjegyezte, hogy az autó hátsó kerekei puhának tűnnek, így nem is pofátlan parkolásról, hanem kényszer szülte helyzetről lehet szó, míg más szerint ez inkább egy önjelölt „rendőrnek” a műve lehet, akit zavart az autós. Egy másik szerint lehet az is, hogy csak egy csomagért ugrott fel, ráadásul nincs is nagy forgalom az utcán. Volt, aki megjegyezte, hogy ez az autós minden este ott áll meg, míg más azt is hozzátette, hogy ebben sajnos semmi meglepő nincs, mert minden nap áll ott valaki.