Felkerült a bejárat felé a világító névtábla, a teraszt pálmalevél mintás üveg szegélyezi. Ezt láttuk, amikor az elsők között sétáltunk végig a Pálma Söröző nemrég elkészült gránitlépcsőjén, ahol stábunkat szerdán délelőtt fogadta a vendéglátóhely tulajdonosa. Augusztusban számoltunk be arról, hogy Boros József debreceni vállalkozó visszavette a tulajdonjogában lévő, a Simonyi út és a Nagyerdei körút sarkánál található vendéglátóhelyet a korábbi bérlőtől, miután úgy döntött, a szebb napokat megélt éttermet újra felvirágoztatja. Ekkor már bejártuk a helyet, ahol több tucat szakember dolgozott azon, hogy a falig lebontsák, majd újraépítsék a Pálmát. Néhány hét elteltével, látva, hogy a munkálatok a végéhez közelednek, visszatértünk a Nagyerdő határában lévő épületbe, hogy megnézzük, hogyan idézi meg a mediterrán életérzést a Pálma Debrecenben.

A Pálma Söröző vendégterében a világos színeké lesz a főszerep

A növényzet teszi élővé majd a teraszt

A vendégtér kialakítása szinte teljesen elkészült, ottjártunkkor éppen a takarítást végezték. Ezt követően sorban érkeznek majd a berendezések, valamint úton volt a száz darab kerti bútor is. A székek ugyanazok lesznek, mint a Beer and Wurst teraszán, ugyanis a tulajdonos szerint ezek teljesen beváltak, és illenek a dizájnhoz is.

A napokban négy darab élő pálmafa is érkezik, melyet egy héttel később újabb tíz követ, ezek a teraszt fogják ékesíteni. A növényeket egyenként egy világító fénysor veszi majd körbe, így garantált lesz a karibi hangulat. Akár hűvös időben is, mint ugyanis Boros József fogalmazott, benne van a pakliban, hogy a teraszt téliesítik. Nem kap teljesen zárt keretet, de a vendégek széltől óvott helyen, komfortosan megihatnak egy forralt bort a hidegebb napokon is.

Boros József vezetett minket körbe a Pálmában

A belső térben a falakon és a padlózaton a fehér szín dominál majd, a korábbi sötétebb tónusokat egy frissebb, tágasabb érzetet adó hangulat váltja. Az asztalterítők, a székek huzatai sportos, vidám érzetet keltenek, amellyel főleg a női vendégeknek szerettek volna kedvezni. Egy kivetítő is lesz a vendégtérben, amin akár a meccseket is lehet nézni, emellett profi hangtechnikát szereltek be a szakemberek az aláfestő zenéhez. A falat pedig képek és festmények fogják díszíteni.