A kánikula még tart, a megszokottól jóval több derült éjszakát a hajdúsági amatőr csillagászok is próbálják kihasználni. A Vega Csillagászati Egyesület hajdúsági területi klubjának a tagjai is folyamatosan pásztázzák a csillagos eget a műszereikkel, Vincze János tagtársuk pedig most a Cassiopeia csillagképben 8500 fényév távolságra lévő NGC-280 Pacman-ködről készített lenyűgöző fotót.

A Pacman-köd, Hajdú-Biharból fotózva

Forrás: Vincze János

A klub titkárja, Balogh Zoltán rámutatott, hogy a köd kinézete alapján a Pacman-köd nem hivatalos becenevet kapta, mert nagyon hasonlít a népszerű videójáték-szereplőre. A szabálytalan kör alakú, főként hidrogénből és oxigénből álló ködösségben egy sötétköd figyelhető meg, ez alkotja a Pacman-köd száját. Az IC 1591 katalógusszámú fiatal, néhány millió éves nyílthalmaz is látható benne, ami a köd anyagából született és ionizálja azt, emiatt láthatjuk – ismertette Balogh Zoltán.

9500 fényévnyire van a Pacman-köd

A nebula peremén láthatóak a Bok globulák, melyek valójában a hidrogénfelhő sűrűbb részei, ezért ellenállnak a nyílthalmaz csillagszelének, leárnyékolva a mögöttük lévő térséget. Kedvező esetben a globulákból újabb naprendszerek keletkezhetnek. Mint arra az amatőr csillagász rámutatott, a 9500 fényév távolságra lévő, 96 fényév átmérőjű ködösséget Edward Barnard fedezte fel 1881. november 16-án. A felvételt hamisszínes eljárással, a Hubble-paletta szerint dolgozta fel Vincze János.