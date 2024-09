Várhatóan szeptember végén megkezdődik a magyar parlament idei őszi ülésszaka. A hazai legfőbb jogalkotó testület a következő hónapokban sem tétlenkedik, ugyanis több törvényjavaslat megvitatása vár az Országház képviselőire. A várható törvényekről Pósán Lászlót, a Hajdú-2-es választókerület országgyűlési képviselőjét, az Országgyűlés Kulturális Bizottságának elnökét kérdeztük, ám mindezek előtt az idén szeptembertől hatályba lépett, a mobiltelefonok iskolai használatát korlátozó kormányrendeletről is kikértük a honatya véleményét.

A parlament őszi ülésszakának legfontosabb témáiról kérdeztük Pósán Lászlót

Forrás: Illusztráció / Napló-archív

– Néhány ország már korábban vezetett be hasonló rendelkezést. Ennek célja, hogy a gyerekek tanulmányi fejlődése, kreatív gondolkodása, szocializációs képessége ki tudjon teljesedni – fogalmazott a honatya. Megjegyezte, akik ezen rendelkezés ellen voltak vagy vannak, azok egyrészt nem követik a világ trendjeit, másrészt nem érdekeltek az ország gazdasági fejlődésében és a gyerekek fejlődése ellen vannak.

Fontos, hogy a fiatalok egymás közötti kapcsolatrendszere javuljon. Több szülőtől hallottam, de magam is tapasztaltam korábban, hogy az iskolai szünetekben nem egymással beszélgettek, játszottak a gyerekek, hanem a telefonjaikat nyomkodták

– mutatott rá. Hozzátette, a rendelet nem a mobiltelefonok iskolai használata teljes tilalmát mondja ki, ugyanis oktatási céllal, előre meghatározott módon használhatók az okoseszközök.

Az iskolai mobiltelefonok használatának korlátozásáról is megosztotta véleményét a Kulturális Bizottság elnöke

Forrás: Illusztráció / Napló-archív

A parlament őszi ülésszakának kiemelt témája lesz a jövő évi központi költségvetés

Pósán László ismertette, a kormány most is előkészítette a parlament őszi ülésszakának a jogalkotási tervét, amely az Országgyűlés honlapján már elérhető, de ez nem egy kőbevésett lista, menet közben is merülhetnek fel olyan ügyek, amelyek törvényi szintű szabályozást kívánnak. Elmondta, jellemzően különböző szaktörvények módosítása várható.

– Ami kiemelkedő kérdés, az a jövő évi központi költségvetési törvény. Normál esetben erről még tavasszal dönt a parlament, hogy minden gazdasági szereplő fel tudjon rá készülni. Idén ettől eltértünk, ugyanis kiszámíthatatlan tűnt akkor, hogyan alakítják a gazdasági, külpolitikai viszonyok a mostani körülményeket – magyarázta. A tervezett költségvetés kapcsán elmondta, hogy bár a háborús helyzet nem változott, az ország gazdasága javult tavaszhoz képest. – Ez persze még korántsem egy ideális állapot, de biztosabb alapokra tudjuk tervezni a jövő évi büdzsét. Ez lesz a béke költségvetése, ami alatt a kiszámíthatóságot értjük – tette hozzá.