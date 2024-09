Noha az óvodában aligha jellemző, hogy visszaélnek a gyerekek az igazolásokkal, a szabályozás a legkisebbeket is érinteni fogja, de valamivel később, ugyanis az ovikban még ismerkednek a KRÉTA-rendszerrel.

Mint Szabó Gyula előrevetítette, van olyan gyermekorvosi praxis, ahol várhatóan október 1-től vezetik be a digitális igazolások adminisztrálását az előbb említett korosztály számára.

A Nemzeti Pedagógus Kar véleményéről is beszélt, miszerint a rendelet célja a jobb nyomon követhetőség, a trükközések kizárása, illetve a kimutatások és statisztikák könnyebb elkészítése. Szabó Gyula kérdésünkre azt is elmondta, hogy a szülők ugyanúgy élhetnek jogaikkal, mint eddig, és ők is leigazolhatnak néhány napot egy tanévben – hogy mennyi az annyi, azt az adott iskolai házirend szabályozza.