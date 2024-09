Vasárnap a 48-as főút mentén, Vámospércs és Haláp között látta a medvét egy férfi, ő állítólag már másodjára is kiszúrta az állatot – tájékoztatta a Haont Filemon Mihály. Nyírmártonfalva leköszönő polgármesterénél arról érdeklődtünk, milyen fejlemények vannak a medve ügyében, melynek állítólagos megjelenésére ő maga hívta fel a figyelmet még múlt csütörtökön. Most megosztotta, egy helyi lakos azzal kereste meg ma, hogy Hármashegyalján, a tanyák környékén a nyírmártonfalvai medve nyomát is látta.

Filemon Mihállyal korábban körbejártuk, merre bukkant fel a nyírmártonfalvai medve

Forrás: Napló-archív

A tanyavidéken egyébként már korábban is megjelenhetett az állat, az egyik gazda arról számolt be portálunknak, hogy hetekkel ezelőtt három birkája és egy kutyája pusztult el vélhetően medvetámadásban.