A Napló állásbörze a debreceni Kölcsey Központban csütörtökön 17 óráig várja az álláskeresőket, váltani vágyókat, és azokat is, akik csak szeretnének jobban megismerkedni a helyi vállalatokkal, vagy szeretnék felmérni, jelenleg milyen pozíciók a legkeresettebbek a vármegyében. A rendezvény ideje alatt a 34 kiállító a standjaiknál várja a résztvevőket, valamint bárki díjmentesen készíttethet portréfotót az önéletrajzához a Mediaworks pultja melletti fotósarokban. Az állásbörzét előadások is színesítik, többek között szó lesz az iskolaszövetkezetekről, az állásinterjúra való felkészülésről, és megszólal egy írásszakértő is a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányságról is.

Csütörtökön 17 óráig vár a Napló Állásbörze

Forrás: Czinege Melinda

A kiállítók: ALDI Magyarország Élelmiszer Bt.

Berettyóújfalui Szakképzési Centrum

CATL Debrecen

ConsHelp Kft.

Debreceni Szakképzési Centrum

Deufol Hungary Kft.

Gyémánt-Pirazol Kft.

Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal

Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság

Harro Höfliger Hungary Kft.

I. K. Hofmann Personal Kft.

Joker-Diák Iskolaszövetkezet

Krones Hungary Kft.

Magyar Honvédség

Marnevall Zrt.

MBH Bank

Mediaworks ungary Zrt.

Menton Jobs Kft.

Metál-Sheet Kft.

NAGISZ Csoport

Neopac Hungary Kft.

Nyírbátor Város Önkormányzata

Schaeffler

Semcorp Hungary Kft.

Sz. Variáns Kft.

Szent Bazil Görögkatolikus Technikum

thyssenkrupp Components Technology Hungary Kft.

Transcismos Kft.

Tranzit-Food Kft.

Trenkwalder

Univill-Trade Kft.

VÁMOSGÉP Gép- és Acélszerkezetgyártó Kt.

Work-Force Kft.

További részletek hamarosan...