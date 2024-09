Általában ezért dudál a vonat

A MÁV-szignál mellett a vonatok kürtjének hangja az, ami örök és állandó a hazai vasúttársaságnál. Ezért meg is kérdeztük, van-e szabályozás arra, mikor és miért kell vagy lehet használni ezt a berendezést. Mint megtudtuk, ha a személyi forgalom biztonsága indokolttá teszi, kötelező használni. Egyéb esetben viszont nem tiltja a szabályzat.

Egy mozdonyvezető úgy vezet, hogy mindig ott van a kürthasználat határán, vagyis mindig készen áll arra, hogy veszélyhelyzet állhat elő. Egy klasszikus fékrendszerrel felszerelt, 120 km/h sebességgel haladó vonat féktávolsága 600-1000 méter. Természetesen motorvonatoknál kevesebb, de vészhelyzet esetén nagyon gyorsan történik minden, így azokkal sem lehetséges megállni, ha valaki átmegy a piroson az útátjáróban

– ismertette Horog Ákos.

Így dolgozzák fel a vonatbaleseteket

– A kürt egy nagyon fontos eszköz a kezünkben, mert azzal életeket is lehet menteni, a figyelmetlen gyalogosokat figyelmeztetni vagy az öngyilkos szándékú embereket riasztani. Hogy örökre? Azt nem tudjuk, de átmenetileg biztosan, erre többször volt példa – tért át a vonatbalesetekre a debreceni mozdonyvezető. Visszaemlékezve elmondta, ő is úgy érzi az elmúlt évtizedekhez képest jelentősen nőtt a vasúti átjárós balesetek, vonatgázolások száma. Az érintettek nagy része öngyilkossági szándékkal veti magát a vonat elé, de sok esetben a figyelmetlenség, a KRESZ-szabályok be nem tartása is tragédiába fordul.

A mozdonyvezető szerint sok esetben a figyelmetlenség miatt történik baleset

Forrás: Czinege Melinda

– Úgy tapasztalom, hogy a multimédiás eszközök veszik el a közlekedők figyelmét, illetve a közlekedési fegyelem, felelősség hiánya. Fordult már elő olyan, hogy a vasúti félsorompó előtt álló kocsisort előzte az egyik autós – mutatott rá.

Volt már gázolásom, balesetem és sajnos öngyilkos is került a mozdonyom elé. Oktató mozdonyvezetőként is azt igyekszem a tanítványoknak átadni, hogyan viszonyuljanak ezekhez az esetekhez. Rajtunk kívüli okok miatt történnek ezek a balesetek, ahol mi is áldozatok vagyunk

– fogalmazott Horog Ákos.