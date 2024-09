Debrecenben sokkal többen járnak mellrákszűrésre, mint az országos átlag

Széles Diána azt is elmondta, hogy nem csak a Magyar Rákellenes Liga Debreceni Alapszervezetével és Segítő Szolgálatával, hanem más, hasonló tevékenységet végző civil szervezetekkel – például a Holnapom Egyesülettel – is rendszeres kapcsolatban van, akik szintén azért küzdenek, hogy a mellrák minél kevesebb nőt érintsen. Az együttműködés, a civilek együttműködése, a figyelemfelhívás nagyon sokat segíthet abban, hogy minél többen foglalkozzanak magukkal, minél többen menjenek el szűrésre, s minél kevesebben betegedjenek meg. Közös eredmény, hogy Debrecenben az országos átlagnál 10-15 százalékkal jobb a mellrákszűrési arány. A közösségnek, a civileknek az a dolga, hogy azokat, akik nem vettek részt szűrésen meggyőzze arról, hogy menjenek el. Ez az összefogás az, ami akár sok nőnek esélyt adhat a betegség túlélésére is. Mindenkit köszönet illet, aki ebben a civil összefogásban részt vesz.

Ez is jelzi Debrecen erejét. Azt, hogy ezt a várost olyan emberek, olyan civil szervezetek alkotják, akik szeretnének tenni másokért

– hangsúlyozta Széles Diána.

A köszöntőket követően elindult a motoros felvonulás, melynek célállomása a klinika volt.