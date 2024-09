Több lakossági bejelentés is érkezett, miszerint barna medve járja Nyírmártonfalva környékét – tájékoztatott csütörtök este az önkormányzat közösségi oldalán Filemon Mihály polgármester. Medve Hajdú-Biharban eddig még nem tűnt fel, ezért péntek reggel a nyomába eredtünk, s felkerestük azokat a helyeket, ahol látni vélték az állatot. Filemon Mihály volt az idegenvezetőnk, aki elmondta, az első lakossági jelzés körülbelül 4 napja érkezett hozzájuk, amit maga is szkeptikusan fogadott. – Amikor már több helyről is jött az információ, többen látták, akkor elkezdtem rajta én is gondolkozni. A medve nem játék, ezért próbáltam különböző hatóságoknál bejelentéseket tenni. Először azt gondolták, hogy viccelek, pedig a medve biztos, hogy itt van, ma reggel egy favágó brigád Hármashegyalján látta a medvét. Tegnap este Nyírmártonfalva és Vámospércs között volt az út szélén. Legelőször mikor hírt kaptunk erről az állatról, akkor egy traktoros éppen lucernát sorolt az egyik külső területen, akkor lett figyelmes arra, hogy futnak az őzek és a medve pedig a nyomukban volt – részletezte.

Medve Hajdú-Biharban: Filemon Mihály megmutatta, a bejelentés szerint hol látták az állatott

Forrás: Czinege Melinda

Medve Hajdú-Biharban: többen is látták

S hol látták a medvét Nyírmártonfalván? Filemon Mihály társaságában a napokban jelzett észlelések helyszíneire látogattunk el. A Zsidó girind nevű területen látta egy traktoros az állatot, amint őzeket kergetett. Egy ciroktáblába futott be végül a medve, s mivel nyomolvasók nem vagyunk, nem teszünk konkrét kijelentéseket, de egy részen el volt feküdve a növény még péntek reggel is.

Az elmondások szerint a ciroktábla ezen részébe futott be a medve

Forrás: Czinege Melinda



Ezután Jónizsné Máté Nikolett-tel találkoztunk az észlelés helyszínén, ő csütörtök este, negyed 8 magasságában látta a medvét. Vámospércsről tartott haza Nyírmártonfalvára, az autója fénye megvilágította az erdő előtti területet.

Láttam, hogy itt állt a medve két lábon. Sokkot kaptam, remegve nyúltam a telefonért, hívtam a férjemet. Alig vártam, hogy hazaérjek. Együtt visszajöttünk, hátha tudunk róla fotót csinálni, mert nem nagyon hitték a környékbeliek sem, de ezer százalék, hogy egy méretes medvét láttam

– elevenítette fel. Bár mikor visszajöttek, már nem volt ott az állat.