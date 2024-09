A nyári főszezon a MÁV-nál is lezárult, viszont az utószezonban is sűrűbb lesz a vasúti közlekedés a Balatonhoz, ami idén igencsak jó hír, hiszen jelenleg is tombol a hőség az országban. Az iskolakezdéssel szinte egyidejűleg, szeptember 1-jén a MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatósága közlemény adott ki, melyben közölte, a 2024-es főszezonban több mint 1,2 millió utazást szolgáltak ki. Ez a szám a díjmentesen, és különösen a vármegye- vagy országbérletekkel utazókkal együtt több százezres nagyságrenddel nagyobb, ami jól mutatja a kötöttpályás közlekedés növekvő, hazai népszerűségét. Az utasigényekhez alkalmazkodva pedig az utószezonban is külön menetrenddel segíti a vasúttársaság a tóhoz való eljutást: szeptember 22-ig Budapestről és több dunántúli városból is sűrű közlekedéssel, átszállás nélkül lehet majd eljutni a Balatonhoz.

A MÁV-tól megtudtuk, az idei főszezonban a déli part továbbra is kiemelkedően népszerű volt

Forrás: Napló-archív

Hogyan vélekedik a MÁV a nyári főszezonról?

Mint írták, csak a főszezont figyelembe véve a déli part továbbra is kiemelkedően népszerű, oda 878 ezer, az északira pedig 378 ezer menetjegyes utazás történt. A legtöbben július 20-án utaztak, 38-40 ezer napi viszonylati jegyvásárlást rögzített a MÁV-START, ezt az augusztus 22-23. és július 11–12. közötti napok eredményei követték. A balatoni helyjegyköteles vonatok átlagos kihasználtsága az előző évi 60-ról 65 százalékra emelkedett. A legnépszerűbb helyjegyes járat, ami a keleti országrészből indult a Záhonyból – Debrecenen, Szolnokon át – Fonyódra közlekedő Aranypart expressz volt, másodosztályon átlagosan 80 százalékos kihasználtságot mértek. Ezt a járatot több mint 54 ezren választották a nyári nyaraláshoz. Pár tizedes lemaradással 79,7 százalékkal a Csabai Tekergő expressz lett a második legkihasználtabb vonat, míg a Miskolcról közlekedő Ezüstpart expresszel 50 ezren indultak nyaralni. A Szegedet és Kecskemétet Balatonszentgyörggyel összekötő Aranyhíd expresszvonaton is kiemelkedő, 71 százalékos volt az ülőhelyfoglaltság.