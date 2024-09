̶ A hétköznapi életben is számos helyzetben szükség van a számolási magabiztosságra. Nem baj, ha például lakásfelújításnál a szükséges festék mennyiségét ki tudja számolni a feleség is, mint ahogy a konyhai alapanyagok mennyisége sem kell, hogy gondot okozzon.

Célom az, hogy a lányok legalább azt a magabiztosságot megszerezzék vagy megtartsák, amellyel felvértezve a mindennapi életben is neki mernek rugaszkodni a számolós feladatoknak. Ha pedig valaki igazán szereti a matematikát, legyen lehetősége ezt szakmájaként választani, de nem cél olyan pályára erőltetni senkit, amiben nem érzi jól magát

– hangsúlyozza Miklós Eszter.

A szülők és a matematika kapcsolata

A szülőkkel is készített egy online, anonim kérdőívet, ahol többek között saját matematikához való viszonyukról és a tantárgy fontosságáról kérdezte őket. Ennek számára legmeglepőbb eredménye az az ellentmondás volt, hogy bár szinte mindannyian nagyon fontosnak tartják, hogy gyermekük jó legyen matematikából, de hogy szeresse is, az nem elvárás. Miközben nyilvánvaló, hogy a belső motiváció a sikerességre is hatással van: amit szeretünk, azt szívesebben csináljuk, többet gyakoroljuk, emiatt egyre jobbak is leszünk benne. Miklós Eszter szerint a lányok kedvét szegheti a támogató közeg hiánya, de az is, hogy a mai gyerekeknek sokkal gyengébb a kudarctűrő képessége.

A matematika terén a kudarc nagyon látványosan kiütközik, hiszen mindig a helyes megoldást kell megadni, amiből általában csak egyetlenegy létezik. A rossz eredmények miatt viszonylag hamar elmegy a gyerekek kedve, emiatt nem szeretnek gyakorolni, pluszfeladatot vállalni, nem szívesen foglalkoznak vele, gyakorlás nélkül pedig nem fejlődnek, még rosszabb jegyeket kapnak, így egy ördögi kör közepén találják magukat

– részletezi Miklós Eszter.