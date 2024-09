A lakosokat is megkérdeztük, akik gyakorlatilag egyöntetűen jelezték, hogy elégedettek, és örülnek, hogy évről évre összeszedhetik a zöld hulladékot lombgyűjtő zsákokba is. Többek között Ilonával is beszélgettünk, aki azt mondta, hogy a háza előtt és kertjében is sok fa van, így örül, hogy a kukák mellett máshol is tárolhatja a lehullt leveleket.

Hatalmas fák vannak előttünk, szóval van mit takarítani. Egyébként évek óta jövünk a zsákokért, de tavaly véletlenül csöppentünk bele az egyik ilyen osztásba, pont arra jártunk. Ettől függetlenül mindig igyekszünk figyelni, hogy mikor és hol lehet átvenni a zsákokat

– osztotta meg velünk Bíró Nándor és felesége.

A Bíró-házaspár minden évben figyeli, mikor és hol lehet átvenni az ingyenes lombgyűjtő zsákokat

Forrás: Czinege Melinda

– Általában boldogulunk a gyűjtéssel, mert minden héten elviszik a hulladékot. Ez az intézkedés is zajlik már évek óta, jövünk mindig, meg vagyunk elégedve – mondta Farkas Lajos, válaszait pedig kedvese egyetértő bólogatása erősítette meg.

Mint arról honlapján beszámolt az önkormányzat, a korábbi évekhez hasonlóan Debrecen megválasztott egyéni önkormányzati képviselőinek közreműködésével biztosítják lombgyűjtő zsákokat a város lakosai számára. Az alábbi cikkben megírtuk, hol és mikor vehetik majd át a lakosok a zsákokat.