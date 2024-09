Liu Shaolin Sándor felsőoktatási szakképzés keretében végzett kereskedelem és marketing szakon, Liu Shaoang pedig sport- és rekreációszervezés alapszakon fejezte be tanulmányait. Bár júniusban záróvizsgáztak, a diplomaosztón nem vehettek részt, mert edzőtáborban voltak, azonban a tanévnyitón talárt öltöttek, és hivatalosan is megkapták okleveleiket. Sőt, kiemelkedő sportteljesítményük elismeréseként a Gazdaságtudományi Kar Tanácsa a Gazdaságtudományi Kar Kiváló Sportolója kitüntetést is adományozott a Liu fivéreknek – számolt be a hirek.unideb.hu.

A Liu fivérek az egyetem vasárnapi tanévnyitóján vehették át diplomáikat. A képen: Liu Shaoang megkapja az oklevelet Fenyves Veronikától, a Gazdaságtudományi Kar dékánjától

Forrás: unideb.hu

Sok jót hallottunk a Debreceni Egyetemről, viszonylag gyakran jártunk a városba edzőtáborozni, versenyezni, tetszett a közeg, a hangulat, így mikor lehetőségünk nyílt jelentkezni az egyetemre, nem volt kérdés, hogy rögtön megragadjuk

– mesélte a kezdetekről Liu Shaoang, vagy ahogy sokan ismerik, Ádó.

- Amikor módunkban állt, személyes konzultációkon is jártunk Debrecenben, de többségében online vettünk részt az oktatásban, megkaptuk az anyagokat a tanárainktól, a mentoraink és diáktársaink is segítettek – fogalmazott Liu Shaoang, akinek testvére hozzátette, nagyon hálásak az egyetemnek, az oktatóiknak a sok támogatásért, amelyet kaptak.

- Még ha egy-egy nagyobb verseny miatt sokat is kellett kihagynunk a suliból, akkor is tudtuk pótolni, amiben óriási szerepe volt a támogató közegnek. Szerencsére egymásnak is ott vagyunk, ha elakadunk, így van ez a tanulás terén is. Nem tagadom, előfordult, hogy edzések, vagy akár versenyek alatt ott motoszkált bennünk, hogy milyen beadandót kéne elkészítenünk, mit kéne megtanulnunk, de ez fordítva is igaz. Olykor nehéz átállítani az agyat, ám a lényeg, hogy sikerült, sikerül jól egyensúlyoznunk, és mindkét területen jól teljesítünk – vélekedett Liu Shaolin Sándor.

A jövőről szólva az idősebb Liu fivér angol nyelvű kereskedelem-marketing alapszakon folytatja tanulmányait a DE GTK-n. Mellette pedig testvére is kacérkodik a gondolattal, hogy a BSc után a mesterszakot is elvégezze.

S milyen terveik vannak még a Liu fivéreknek? Erről is beszélnek cikk alján található videóinterjúban.