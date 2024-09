Balázs több Ferrarit is fotózott már Debrecenben

Forrás: Veres Balázs-archív

Hol látható a legtöbb luxusautó Debrecenben?

Mint megosztotta velünk, 13 éves kora óta érdeklődik az autófotózás iránt. Eleinte az autogespot (az a honlap, ahol különleges autókról készített képeket publikálnak a szerzők) oldalra töltötte fel képeit, majd akkor jött bele igazán a tartalomgyártásba, amikor futárként dolgozott. Abban az időszakban kezdett jobban elmerülni hobbijában, mert rájött, hogy ha többet lesz úton, akkor valószínűleg több mindent fog látni.

Mára pedig már odajutott, hogy szinte biztosan tudja, melyik autót hol lehet megtalálni Debrecenben, sőt… Gyakran a sofőröket is felismeri, és ha abban a pillanatban nincs lehetősége kattintani, tudja, hol bukkanhat még fel az adott luxusautó. A Nagyerdőn például nem ritka...

– Amikor biciklivel közlekedtem, képes voltam több száz kilométert is tekerni, csak hogy találjak valami különlegeset. Most már inkább jókor vagyok jó helyen. Néha belegondolok, hogy Debrecen annyira nem kis város, és milyen durva, hogy pont abban az utcában jön el egy ilyen autó, ahol járok… – vallotta be Balázs. Majd folytatta:

– Volt olyanra is példa, hogy a semmi közepén voltam egy homokos úton, és hirtelen szembejött velem egy Mercedes-AMG GT C Roadster. Ráadásul hepehupás volt az út, még arra se számítottam, hogy egyáltalán jön arra valaki, nemhogy egy ilyen autó… – emlékezett vissza.

Ha valakiben most felmerül, hogy Balázs vajon mindig tettre készen mászkál-e arra számítva, hogy „na, hátha jön szemben egy luxusverda”, joggal gondolkozik ezen a kérdésen, én is kíváncsi voltam erre. – Amikor robogóval közlekedtem, így volt, akkor egy italtartóba tettem a telefont úgy, hogy a kamera már meg volt nyitva, és készen álltam, ha helyzet volt – mondta, bár mióta autóval jár, nehezebb dolga van.

Nem csak a semmi közepén futott már bele Balázs Mercedes-AMG GT-be...

Forrás: Veres Balázs-archív

Balázs fotóinak nagy része Debrecenben készült

Balázs egyébként olyan mély ismerettel beszélt az autószériákról, hogy a márkaneveket már nem is mondta sokszor, hanem csak a típusokat – így néha a heves, egyetértő bólogatás közepette azért elgondolkozott az ember, hogy „Oké-oké, 720S Zacoe Galaxy Wide Body, de mi is az?”…