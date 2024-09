A DE főépületének eddigre minden szintjén csapatok vonultak a következő állomásuk színhelyét keresve, az aula pedig továbbra is a kísérletező gyerekektől volt hangos. Mivel (még) nem tudunk sem teleportálni, sem egyszerre több helyen jelen lenni, számunkra a 2024-es Kutatók Éjszakája véget ért. Akik pedig még tudtak maradni akár itt, akár másik helyszínen, azokra többek között várt a továbbiakban távcsöves csillagnézés, anatómiai körséta, IT játszótér, de akár azt is megtudhattuk, hogyan gyűjthetünk hatékonyan ízeltlábúakat, mik a klímaváltozás jelei az Antarktiszon, vagy hogy mik a japán krimi és a nyugati filozófia kapcsolódási pontjai.