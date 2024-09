A yoUDay után újabb nagy esemény érkezik, ráadásul nem kell rá sokat várni. Szeptember 27-én, pénteken lesz a Kutatók Éjszakája 2024-es felvonása, mely országszerte 2500, a Debreceni Egyetemen csaknem 200 programot, köztük virtuális fogfúrást, lélekgondozást és retro bulit kínál. Nem csak diákok vehetnek részt az eseményeken, így aki érdeklődik, lesznek-e a közeljövőben családi programok Debrecenben, készülhet a hónap végi eseményre. Ennek részleteiről csütörtök délelőtt tájékoztatták a sajtót a szervezők a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karán.

Kutatók Éjszakája 2024: a virtuális programokra nagy hangsúlyt fektetnek a szervezők

Kutatók Éjszakája 2024: íme a legérdekesebb programok közül néhány

Csernoch László, a Debreceni Egyetem tudományos rektorhelyettese úgy véli, a tudományt mindannyian tudjuk élvezi, persze, attól függően, hogy mennyire mélyek az ismereteink.

Hangsúlyozta, a Kutatók Éjszakájának célja „utcára vinni” a tudományt, tehát mindenki számára érthető módon átadni azokat az információkat, amelyek társadalmilag is fontosak.

Mint elmondta, közel 200 különböző programra várják a diákokat általánostól középiskoláig, de nemcsak őket, hanem az idősebbeket, akár a nyugdíjasokat is.

– Az Anatómiai Intézet bemutatja, hogy néz ki a koponya, lesz 3D-s nyomtatás (akár élő személyt is ki lehet majd „nyomtatni”, ha odaáll), illetve virtuális tárgyaláson és fogfúráson is részt lehet majd venni – sorolt fel néhányat a programok közül Csernoch László. Ami pedig abszolút újdonság a Kutatók Éjszakája történetében, az többek között a Neurológiai Klinika stroke-előadása, illetve a Pszichiátriai Tanszék lélekgondozása lesz.

Nem véletlenül tartották a sajtótájékoztatót a Zeneművészeti Karon, ugyanis az egyetem ezen részlege is be fog csatlakozni a rendezvénybe öt programmal, melyekről Kissné Mogyorósi Pálma, a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar egyetemi docense számolt be. Mint felsorolta,