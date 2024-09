Mindezeken túl azonban természetesen a lakóhelyünkként szolgáló település rendezett városképének, valamint a telkünket körülvevő környezet rendezettségének biztosítása céljából is érdemes nagy hangsúlyt fektetni a közterületekre. A fentieken túlmenően szükséges azt is megemlítenünk, hogy az esetleges mulasztásból eredően bekövetkezett balesetek miatt a sérelmet elszenvedett fél is felléphet a kötelezettségszegéssel érintett tulajdonossal szemben. Egy elcsúszásból eredő, személyi sérüléssel járó baleset miatt a sértettnek akár vagyoni jellegű követelése is lehet, amelyet bíróság előtt is érvényesíthet. Amennyiben az eljárás során bebizonyosodik, hogy a baleset a tulajdonos mulasztására vezethető vissza, az komoly – anyagilag számottevő mértékű – következményekkel jár